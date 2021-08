“A Love Supreme: Live in Seattle” – John Coltrane

“A Love Supreme: Live in Seattle”- performance dal vivo di John Coltrane

Dopo quasi sei decenni, una registrazione privata di una rara performance dal vivo in un club del massimo capolavoro di John Coltrane, A Love Supreme, verrà pubblicata e resa quindi accessibile al pubblico.

A Love Supreme: Live In Seattle – la sua importanza storica

Registrata a inizio ottobre nella serata conclusiva di un’intera, storica settimana di ingaggio presso il club The Penthouse a Seattle, A Love Supreme: Live In Seattle è un’autentica rivelazione di straordinaria importanza storica.

Da oggi, per la prima volta, si può ascoltare l’ultimo movimento della suite, A Love Supreme, Part IV – Psalm (guarda QUI il video), tratto dall’album in uscita il giorno 8 ottobre su etichetta Impulse! Records/UMe.

La storia della suite A Love Supreme è la storia di John Coltrane, il suo viaggio musicale, il suo sentiero spirituale. È diventata una delle incisioni più celebrate e influenti emerse dal mondo del jazz, oggetto di culto e di studio da parte di musicisti anche molto lontani dal genere specifico.

Le lunghe ed esaustive note di copertina di Kahn raccontano la storia di A Love Supreme: Live In Seattle non solo attraverso le dichiarazoni dei musicisti coinvolti, ma anche grazie al contributo di testimoni la cui vita ebbe una svolta grazie alla puntata di Coltrane (l’unica, in veste di leader) a Seattle del 1965: come Brazil, Ward, ed il contrabbassista David Friesen, che afferma: “Ho sempre cercato un approccio spirituale alla musica, ieri come oggi. Mi ricordo di una volta in particolare: ero seduto con Coltrane durante uno degli intervalli in quella settimana e… quello che mi colpì era il modo in cui lui si rivolgeva alle persone. Con grazia, con gentilezza. Ho potuto riscontrarlo durante tutti quei giorni, io c’ero.”

A Love Supreme: Live in Seattle -Tracklist

1. A Love Supreme, Pt. 1 – Acknowledgement (Live in Seattle/1965)

2. Interlude 1 (Live in Seattle/1965)

3. A Love Supreme, Pt. II – Resolution (Live in Seattle/1965)

4. Interlude 2 (Live in Seattle/1965)

5. A Love Supreme, Pt. III – Pursuance (Live in Seattle/1965)

6. Interlude 3 (Live in Seattle/1965)

7. Interlude 4 (Live in Seattle/1965)

8. A Love Supreme, Pt. IV – Psalm (Live in Seattle/1965)

