Tornano le “Notti Trasfigurate”. Musica a Villa Simonetta 2021

5, 6, 7, 8, 9 luglio 2021 ore 20.45 Milano, cortile di Villa Simonetta, via Stilicone 36 ingresso libero senza prenotazione – fino a esaurimento posti

Giovedì 8 luglio ore 18.30 Notti Trasfigurate anche a Villa Litta, Lainate (MI) ingresso libero su prenotazione villalittalainate.it

UanTuUan esperienza di ascolto immersivo

Cappella gentilizia di Villa Simonetta ore 19.00 – 20.30 su prenotazione f.ragazzoni@fondazionemilano.eu dal 5 al 9 luglio

Finalmente, dopo un anno di assenza, tornano le Notti Trasfigurate della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Fondazione Milano e gli studenti salgono nuovamente sul palco. Dopo l’anteprima del 26 giugno a Villa Litta (location presente nel calendario anche l’8 luglio), i concerti estivi della Civica saranno ufficialmente inaugurati il 5 luglio nella loro sede naturale, Villa Simonetta, e proseguiranno fino al 9 luglio, con un calendario breve, costituito da sei appuntamenti, ma contraddistinto da qualità e varietà delle occasioni d’ascolto. Come sempre la rassegna Notti Trasfigurate valorizza gli incroci, spazia tra stili e generi differenti: musica antica, classica, contemporanea, jazz. Ma soprattutto, e quest’anno in modo particolarmente significativo, Notti Trasfigurate sottolinea il legame profondo e la relazione speciale che, a ogni appuntamento, si rinnova tra i giovani musicisti e gli spettatori.

Il ritorno dei concerti a Villa Simonetta, cari al pubblico milanese, saluta quindi l’attesa rinascita della musica nei luoghi di socialità, il ritorno alla bellezza, all’arte, alla creatività e riaccende i riflettori sull’attività della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado che, anche nei lunghi mesi di chiusura, non si è mai interrotta.

“Il ritorno delle Notti Trasfigurate, la ripresa dei concerti dal vivo in presenza a due anni dall’ultima edizione della nostra rassegna estiva”, afferma Roberto Favaro, nuovo Direttore della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, “sono la testimonianza non solo della grande voglia di fare musica da parte di studenti e docenti, ma anche del fatto che alla Civica Abbado non ci siamo mai fermati, che in questo difficilissimo anno accademico, che si chiude, la formazione e la didattica hanno retto con numeri e qualità particolarmente alti, nonostante la pandemia e le conseguenti restrizioni. È la prova della tenacia e dell’energia con cui guardiamo alla ripartenza pensando già a progetti innovativi e originali”.

Sempre nel segno della rinascita e dell’innovazione, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado nelle sue Notti Trasfigurate introduce UanTuUan (One to One), esperimento di ascolto immersivo: un approccio originale ed esclusivo alla musica e allo spazio che la circonda. All’interno della piccola e preziosa Cappella gentilizia di Villa Simonetta, un solo ascoltatore per volta potrà godere per circa 15 minuti delle musiche suonate dagli studenti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado che si alterneranno, uno alla volta, muovendosi tra strumenti e generi differenti. Sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica sperimentando la fusione tra spazio e suono. Le immagini della Cappella racconteranno così storie diverse e le musiche mostreranno di sé nuovi volti grazie alla narrazione evocativa degli affreschi.

Un’iniziativa inedita, fortemente sostenuta dal Direttore Roberto Favaro: “ UanTuUan è un esperimento di ascolto immersivo, di esecuzione esclusiva, di approccio intimissimo alla musica e all’architettura che la accoglie. UanTuUan, cioè One to One, uno a uno, vale a dire un esecutore per un solo ascoltatore nel magico scenario della piccolissima e magnificamente affrescata Cappella gentilizia quattrocentesca di Villa Simonetta.

Un connubio sorprendente e unico, dunque, tra suono, pittura, spazio risonante e spiritualità, dove un solo ascoltatore per volta, comodamente seduto, potrà godere per circa 15 minuti delle musiche suonate a distanza ravvicinata dagli studenti della Civica Abbado i quali si alterneranno, uno per volta, in una sorta di ideale staffetta tra strumenti e generi diversi tra loro, dagli archi ai legni, dalla musica classica a quella contemporanea a quella antica. Ma al piacere dell’orecchio, l’ascoltatore solitario e privilegiato unirà quello dell’occhio, gratificato dagli splendidi affreschi quattrocenteschi, dal Compianto su Cristo ai Santi Ambrogio e Girolamo attribuiti a Bernardo Zenale, che ingentiliscono e rendono uniche le pareti della Cappella”.

Per vivere l’esperienza immersiva di UanTuUan, in calendario ogni sera dalle 19.00 alle 20.30, secondo fasce di 15 minuti, è necessario prenotarsi all’indirizzo f. ragazzoni@fondazionemilano.eu (Fabiana Ragazzoni). Ogni spettatore, secondo un programma che alternerà strumenti e repertori, potrà assistere a un unico esperimento d’ascolto, ma nella prenotazione (entro il 2 luglio) dovrà segnalare tre preferenze (giorni e fascia oraria). Per l’assegnazione, fino a esaurimento posti, si seguirà un criterio cronologico.

PROGRAMMI UanTuUan – Cappella Gentilizia 5 – 9 luglio 2021

5 luglio 2021 ore 19.00 e ore 19.15 Chiara Busi, flauto dolce – G. P. Telemann, Fantasia n. 3, da 12 Fantasie per flauto solo; J. van Eyck, Fantasia in Echo, da Der Fluyten Lust-hof

ore 19.30 e ore 19.45 Irene Luraschi, flauto traversiere – J. B. de Boismortier, Suite n. 1 op. 35. Ore 20.00 e ore 20.15 Lorenzo d’Erasmo, percussioni medievali – Improvvisazioni su tamburo muto, tabule e tamburello

6 luglio 2021 ore 19.00 Giulia Gambaro, violino – E. Ysaye, Sonata n. 4

Ore 19.15 Giulia Gambaro, violino – N. Paganini, Capriccio n. 23; F. Kreisler, Recitativo e Scherzo Capriccio; N. Paganini, Capriccio n. 16

Ore 19.30 Martina Nifantani, arpa – A. F. Marescotti, Mouvement pour harpe – D. Scarlatti, Sonata k. 213 e k. 345

Ore 19.45 Martina Nifantani, arpa – F. Liszt, Un sospiro; S. Natra, Ode to the harp; M. De Falla, La vida breve (Spanish Dance)

Ore 20.00 e ore 20.15 Leonardo Moretti, violino – N. Paganini/G. Paisiello, Intro, Theme cadenza, variazione finale e coda su L’Amor Contrastato; Morricone/W. A. Mozart, San Francesco parla agli Uccelli da Il flauto magico

7 luglio 2021 ore 19.00 e ore 19.15

Maurizio Ghezzi, violino – F. Kreisler, Recitativo e Scherzo Capriccio; J. S. Bach, Fuga dalla sonata n. 1

Ore 19.30 e ore 19.45 Miklos Papp, violino – B. Bartók, Melodia e Presto dalla sonata per violino solo

Ore 20.00 e ore 20.15 Andrea Fumagalli, violino – J. S. Bach, brani dalla partita n. 3

8 luglio 2021 ore 19.00 Guido Pace, chitarra – F. De Fossa, Variazioni op. 12; A. Diabelli, Allegro e andate dalla sonata in la maggiore

Ore 19.15 Guido Pace, chitarra – F. De Fossa, Variazioni op. 12; A. Diabelli, Minuetto e rondò dalla sonata in la maggiore

Ore 19.30 e ore 20.00 Roberto Ghezzi, viola – M. Reger, Suite n. 1

ore 19.45 e ore 20.15 Roberto Ghezzi, viola – M. Fine, Rock etude n. 1 Big hunk of love

9 luglio 2021 ore 19.00, ore 19.15, ore 20.00 e ore 20.15 – Joanna Cordoano, fagotto

Shin-Itchiro, Divertissement; Telemann, Fantasia n. 10 e n. 3; W. Osborne, Rapsodia

Ore 19.30 e 19.45 Giacomo Borali, violino – J. S. Bach, brani dalla partita n. 2.