Secondo Round in Austria: Ctrl+C, Ctrl+V

Spinto dalla marea Orange sugli spalti, Verstappen detta subito le regole nel Q1 seguito a ruota da Norris e Alonso.

Appaiono invece in difficoltà Perez e Leclerc.

Migliora il messicano nella seconda sessione, ma il suo compagno di squadra è ancora il pilota da battere.

Delusione in casa Ferrari: tutti e due i piloti restano esclusi dal Q3.

Max è inarrivabile ed agguanta la meritata Pole Position.

Qualifica complicata per Hamilton che, dopo aver rinnovato per altri due anni con la Mercedes, deve accontentarsi della quarta posizione.

Formula 1: la Classifica delle Qualifiche

1 Verstappen 2 Norris

3 Perez 4 Hamilton

5 Bottas 6 Gasly

7 Tsunoda 8 Russell

9 Stroll 10 Sainz

11 Vettel 12 Leclerc

13 Ricciardo 14 Alonso

15 Giovinazzi 16 Raikkonen

17 Ocon 18 Latifi

19 Schumacher 20 Mazepin

Verstappen e le ali Red Bull

Posizioni invariate nelle file di testa alla partenza di questo primo Gran Premio a porte aperte.

Le emozioni non tardano però ad arrivare: al quarto giro Perez tenta il sorpasso su Norris, ma viene accompagnato nella ghiaia lasciando così via libera alle Mercedes.

Lando viene penalizzato di cinque secondi per il contatto con il messicano.

Verstappen nel frattempo continua ad allungare e a mettere secondi importanti tra sè e gli avversari.

Leclerc-Perez: duello all’ultima ruota

Nel corso del ventunesimo giro Hamilton riesce a sorpassare il connazionale della McLaren e si getta all’inseguimento di SuperMax.

Il campione del mondo appare però in difficoltà: non tiene la seconda posizione e viene incredibilmente superato dal compagno di squadra e dallo stesso Norris.

Fa divertire la lotta tra Leclerc e Perez; anche per quest’ultimo doppia penalità di cinque secondi per una ruotata al monegasco.

L’Austria è di nuovo Arancione!

Verstappen fa una gara a parte e si aggiudica la vittoria con netta superiorità.

Buona la gara in rimonta delle Ferrari, incredibile il weekend di Norris!

Hamilton non esce a riveder le stelle e resta bloccato nei gironi infernali austriaci.

Formula 1: il Podio

1 Verstappen

2 Bottas

3 Norris

