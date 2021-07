A distanza di tre anni torna finalmente la musica dei Nu Genea.

Il loro nuovo singolo “Marechià” è da oggi disponibile in radio, in streaming e nei digital stores. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico in uscita prossimamente per NG Records su licenza Carosello Records.

Nu Genea è il progetto artistico dei musicisti/dj napoletani – di base a Berlino – Massimo Di Lena e Lucio Aquilina.

L’ispirazione del loro percorso artistico nasce da un’indagine storiografica sulla musica dance fin dai suoi albori: seguendo le rotte musicali del mondo, i Nu Genea hanno ricercato gli echi sonori che, nei secoli, hanno toccato le coste di Napoli, loro città natale e inesauribile fonte di sensibilità culturale.

La loro meticolosa ricerca si distingue per esplorare territori ignoti, scovare la musica proveniente dal passato e dai luoghi più remoti della terra, per elaborarla in un’originale equazione groovy completamente pervasa da disco, funk, elettronica, folk e molto altro.

Nu Genea sono tra le realtà musicali più apprezzate e innovative degli ultimi anni, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo: dalla Francia all’Australia, dalla Germania al Brasile.

Il 2021 li vedrà di nuovo protagonisti dal vivo in formazione djset + keys.

Queste le prime date annunciate:

17 luglio MILANO – Le Cannibale @ Castello Sforzesco

23 luglio VIALFRÈ (TO) – Apolide Festival

01 agosto VIESTE (FG) – FestAmbiente Sud

06 agosto LOCOROTONDO (BA) – VIVA! Festival

27 agosto LONDRA – Jazz Cafè

29 agosto – TISNO, Croazia – Dekmantel Selectors

03 settembre MILO (CT) – Opera Festival

17 settembre ROMA – Spring Attitude/Genera

2 ottobre VIENNA – Grelle Forelle

