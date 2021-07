“I wanna be your slave” il videoclip dei Maneskin

Maneskin, dopo aver collezionato Dischi d’Oro e Platino in oltre 15 paesi nel mondo, pubblicano oggi il videoclip di “I wanna be your slave”

È uscito oggi alle 19.00 con una première mondiale su YouTube il videoclip dei Måneskin, la band che sta scalando le classifiche mondiali e che ad oggi conta oltre 2 miliardi e mezzo di streaming. I Måneskin sono tra i 24 artisti più ascoltati al mondo su Spotify, con oltre 42 milioni e mezzo di ascoltatori mensili. “I WANNA BE YOUR SLAVE” è già in posizione #10 della Top 50 Global Chart di Spotify, contenuto nell’album “Teatro d’ira – Vol. I”, che conta più di 750 milioni di streaming.

Il video ufficiale di “I WANNA BE YOUR SLAVE”, girato in pellicola e caratterizzato da un ampio uso di fisheye, catapulta il pubblico in un loop voyeuristico dove ad ogni desiderio proibito corrisponde un piccolo sacrificio, narrato attraverso immagini in rotazione e in costante movimento. I Måneskin sono protagonisti di un live audace e senza filtri in perfetta sintonia con il mood del brano e del testo, dove le varie figure in antitesi vogliono raccontare la sessualità in tutte le sue sfaccettature. L’antinomia che vive in tutti noi e ci rende umani, imperfetti, peccatori e bisognosi di redenzione.

Il video è diretto da Simone Bozzelli, vincitore della 35ma Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia con il corto “J’Adore”, e prodotto da Think|Cattleya.

La band ha scelto di indossare capi e accessori Gucci fra i più iconici delle Collezioni del Direttore Creativo Alessandro Michele.

I Måneskin saranno in tour nei principali Festival europei nell’estate 2021 e 2022.

Biglietti disponibili su vivoconcerti.com e in tutte le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

