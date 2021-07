I grandi Musical in concerto a Cento oggi 7 luglio

Grande attesa a Cento per Broadway Celebration

Il concerto spettacolo omaggio al grande musical americano che proprio lunedì 5 luglio ha dato il via al suo primo tour post-covid dal Teatro Rossetti di Trieste.

Lo spettacolo, inizialmente previsto per martedì, è stato rinviato a mercoledì 7 luglio: l’appuntamento è in Piazzale Rocca alle 21.30.

L’evento è parte della rassegna di eventi estivi “Cento Notti d’Estate”, organizzata da Fondazione ‘Teatro G.Borgatti’ in collaborazione con il Comune di Cento.

Ingresso 5 €, gratuito per spettatori fino a 16 anni.

Per informazioni e acquisto biglietti:

biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

051 6843295

www.fondazioneteatroborgatti.it

Trailer dello spettacolo:

https://www.youtube.com/watch?v=mQ4aB3sgmfc

Format unico in Italia, questo straordinario show-concerto ripercorre – in un crescendo di emozioni e in un’atmosfera solenne e festosa – la storia del grande musical americano e londinese, attraverso l’esibizione delle sue arie e brani più famosi.

A dare voce ai grandi successi di Broadway e del West End di Londra saranno alcuni tra i maggiori solisti e performer di Musical Theater italiani, accompagnati per l’occasione da una band d’eccezione e dal coro Gospel Experience di Modena.

Sul palco rivivranno le arie tratte da musical come The Rocky Horror Show , Jesus Christ Superstar, Grease, Sister Act, Rent, Les Misérables, Cats, A Chorus Line, Hairspray, The Lion King, Notre Dame de Paris, Evita e tanti altri.

Una celebrazione del Musical in lingua originale, suonato e cantato rigorosamente dal vivo e raccontato in italiano da un presentatore d’eccezione, il bravissimo UMBERTO SCIDA.

Scida stupirà i cultori del genere e avvicinerà i neofiti a questo vasto repertorio in un modo frizzante e pieno di ritmo, attraverso il racconto di aneddoti, curiosità e retroscena sui Musical che hanno fatto la storia.

Broadway Celebration è un progetto nato dalla collaborazione tra Marco Caselle (artista, performer e produttore attivo nel campo del Musical) e Alex Negro (cantante, direttore e fondatore di Sunshine Gospel Choir).

Dall’unione delle esperienze professionali nel genere del musical da una parte e del gospel dall’altra, i due artisti hanno dato vita ad uno spettacolo unico ed originale, che riesce a comunicare in modo efficace e divertente i valori del Teatro musicale di matrice anglosassone.

Dopo il debutto al Teatro Alfieri di Torino nel 2018, lo spettacolo è stato presentato in numerosi teatri e festival della Penisola, da Trento a Palermo, e ha contato la presenza di oltre 80.000 spettatori paganti sia in presenza che in streaming.

Le date del Tour (calendario in via di definizione):

5 Luglio 2021 – Teatro Rossetti Trieste

6 Luglio 2021 – Piazzale Rocca Cento (Fe)

9 Agosto 2021 – Isola di Albarella (Ro)

10 Agosto 2021 – Teatro Nuovo Udine

25 Marzo 2022 – Palapartenope Napoli

26 Marzo 2022 – Auditorium Conciliazione Roma

8 Aprile 2022 – Teatro Repower Milano