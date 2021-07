Bari in Jazz – XVII Edizione 16 luglio / 28 agosto 2021

Al via il 16 luglio la XVII Edizione di “Bari in Jazz” – Fino al 28 agosto i concerti di: Fiorella Mannoia, Stefano di Battista, Marialy Pacheco, The Evolution Trio feat. Dimitri Grechi Espinoza e molti altri.

Dal 16 luglio al 28 agosto si svolgerà la XVII edizione di Bari In Jazz, una delle più importanti e vitali manifestazioni estive pugliesi. Riprende il cammino d’innovazione e valorizzazione che ha sempre contraddistinto la cifra di questa manifestazione.

Così afferma il direttore artistico Koblan Amissah: “Quello che proponiamo quest’anno vuol essere un festival colto e leggero al tempo stesso, dai toni ricercati, che unisce la musica con le arti in senso lato, per promuovere la cultura. Per questa ragione tra gli eventi in programma in questa XVII Edizione sono previsti non solo concerti live, ma anche mostre d’arte e film d’autore.”

“Bari in Jazz”, mini-rassegna cinematografia di culto

Al fianco quindi degli appuntamenti con la musica dal vivo – il programma dettagliato nelle prossime pagine – Bari in Jazz proporrà anche un’interessante mini-rassegna di quattro pellicole cinematografiche di culto, incentrate sulle vite di alcuni musicisti che hanno segnato la storia del jazz e del blues (Chet Baker, Michel Petrucciani, Ray Charles, Charlie Parker), e “Bari in Jazz & Pics”, una mostra fotografica retrospettiva sulle precedenti edizioni del festival.

Dal 16 luglio Bari in Jazz è pronto a tornare nelle piazze, ad allietare l’estate pugliese e valorizzare il suo magnifico territorio, regalando emozioni e cultura.

Info per il pubblico Tel: +39 366 339 7036

Sito ufficiale https://www.bariinjazz.it

Prevendite online: WWW.TICKETONE.IT WWW.CIAOTICKETS.COM