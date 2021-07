L’evento di intrattenimento dell’estate 2021 dedicato alle famiglie: per un intero mese la città di Avola, in Sicilia, si trasforma in un set!

Un’originale manifestazione a tema creata ad hoc per far vivere ai piccoli fan un’esperienza a 360° nell’atmosfera dell’amata serie tv. Dal 27 agosto al 26 settembre

Dopo aver conquistato grandi e piccoli di tutto il mondo con la serie animata prodotta da Rainbow e già fenomeno di costume, i protagonisti di 44 Gatti sono pronti a sbarcare in Sicilia per un grande progetto di intrattenimento estivo dedicato alle famiglie e ai bambini e progettato ad hoc, che durerà per un intero mese.

Dal 27 agosto fino al 26 settembre, infatti, la città di Avola in Sicilia si trasformerà in un grande set, vestendosi per l’occasione a tema 44 Gatti, per regalare così alle famiglie un’esperienza indimenticabile da vivere a 360 gradi.

Spazi pubblici, strade e piazze ma anche i negozi, saranno “gattizzati”, ogni angolo del territorio sarà coinvolto in questa originale manifestazione per consentire ai piccoli fan di immergersi nell’atmosfera dell’acclamata serie con protagonisti i gatti musicisti più amati della TV: dai personaggi ad altezza reale che saranno posizionati in città, giochi di strada personalizzati, fino ai carri di strada tematizzati, i cinema all’aperto, laboratori e tante altre attività con i Buffycats! Insomma tutto sarà organizzato per assicurare un sano divertimento e un magico tuffo nell’atmosfera dei mitici 44 Gatti.

Durante 44 Gatti Summer sono previste tantissime attività e giochi in tutta la città

Giochi di strada, lezioni di danza sulle musiche della serie per imparare le coreografie ufficiali, la caccia gattastica in città, la “cat run” per i bambini con un percorso tra le mura della città, il “cat paint day” per far divertire i più piccoli creando condivisione e stimolando la creatività. A questo si aggiungeranno dei veri e propri flash mob, senza tralasciare gli amatissimi Meet&Greet con i Buffycats, incontri con i personaggi dal vivo per scattare tante foto ricordo da portare a casa e custodire nel cuore.

Saranno coinvolti nell’attività anche l’ospedale pediatrico di Avola, ci saranno delle giornate sportive inclusive come percorsi motori per bambini e tornei di baskin, e anche dei laboratori inclusivi.

Le strutture turistiche accoglieranno gli ospiti con kit di benvenuto

Una mappa gattastica della città con le strutture convenzionate, e depliant con le attività previste. Gli amici mici potranno incontrare i Buffycats e vivere dei momenti gattastici! E poi la città darà il “gattaporto” di ingresso per tutti i bambini ospiti! Insomma tutto organizzato per far vivere un’esperienza indimenticabile alle famiglie.

Organizzato dal Comune di Avola insieme a Soluna, partner di Rainbow, 44 Gatti Summer sarà la nuova grande novità della stagione estiva 2021, all’insegna del divertimento in totale sicurezza. Tutte le attività ricreative avverranno infatti con le modalità di massima sicurezza raccomandate, con misure pratiche ed innovative, per garantire la totale tranquillità delle famiglie.

Il successo del classico prescolare made in Italy, nato dall’estro di Iginio Straffi, fondatore e guida del gruppo Rainbow, è in continuo aumento con ascolti e diffusione sempre più capillare a livello mondiale, grazie alla grande attenzione alla qualità del prodotto, ai temi universali, ai contenuti educativi e alle canzoni tratte dal repertorio dello Zecchino D’Oro cantate dal Coro dell’Antoniano.

Sito ufficiale: www.44cats.tv/it