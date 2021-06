Da venerdì 25 giugno, è disponibile in digitale “Call Me if You Get Lost” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo album del rapper statunitense vincitore di un Grammy Award, Tyler,The Creator (https://callmeifyougetlost.lnk.to/TylerTheCreator).

Il rapper e produttore di Los Angeles ha anticipato l’annuncio dell’album con una campagna mondiale che faceva riferimento al titolo del disco e indirizzava i fan a una misteriosa hot line alla quale sono giunte oltre 1 milione di chiamate.

Di seguito la tracklist di “Call Me if You Get Lost”:

1. SIR BAUDELAIRE (Feat. DJ Drama)

2. CORSO

3. LEMONHEAD (Feat. 42 Dugg)

4. WUSYANAME (Feat. YoungBoy Never Broke Again & Ty Dolla $ign)

5. LUMBERJACK

6. HOT WIND BLOWS (Feat. Lil Wayne)

7. MASSA

8. RUNITUP (Feat. Teezo Touchdown)

9. MANIFESTO (Feat. Domo Genesis)

10. SWEET / I THOUGHT YOU WANTED TO DANCE (Feat. Brent Faiyaz & Fana Hues)

11. MOMMA TALK

12. RISE! (Feat. DAISY WORLD)

13. BLESSED

14. JUGGERNAUT (Feat. Lil Uzi Vert & Pharrell Williams)

15. WILSHIRE

16. SAFARI