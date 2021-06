The Bastard Sons of Dioniso quest’estate in tour

The Bastard Sons of Dioniso: annunciate prime date del tour estivo 2021

13.06 CREMONA Porte Aperte Festival

21.06 PARMA Festa della Musica

10.07.21 VARESE Black & Tube Festival c/o Giardini Estensi

31.07.21 CALDONAZZO (TN) Arena Lochere

01.08.21 LEDRO (TN) Età del Rock c/o Museo delle Palafitte

07.08.21 TREVISO Suoni di Marca

Dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Tali e Squali”, preludio al prossimo album di inediti, il trio trentino si prepara al ritorno sui palchi della penisola.

Link al videoclip ufficiale del brano “Tali e Squali”: https://www.youtube.com/watch?v=Inijo1vxXig

The Bastard Sons of Dioniso, secondi a X Factor nel 2009, hanno all’attivo 7 album e un EP (disco d’oro), realizzando importanti collaborazioni e aperture per artisti internazionali come Ben Harper, Robert Plant e Green Day e ottenendo numerosi premi e riconoscimenti – tra gli ultimi, la ‘Menzione Speciale del Premio Lunezia 2018’ per il valore musical letterario dell’album “Cambogia” e la Targa Tenco 2018 per il ‘Migliore Album Collettivo a Progetto’ con ‘Voci per la Libertà’, dove i TBSOD compaiono con il brano “Sulla Cresta dell’Ombra”.

Un percorso artistico, quello del trio trentino, costellato da un’infinità di concerti in tutta Italia, frutto di una propensione e di un’urgenza di esprimersi dal vivo che caratterizza la band fin dalla loro formazione.