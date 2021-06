Eternal City Motorcycle Custom Show: Summer Edition

Venerdì 2 – Sabato 3 – Domenica 4 luglio 2021

Un maxi-evento spettacolare e dinamico mette in scene la passione motociclistica.

Bike show, stuntmen, collezioni vintage, spettacoli, contest a tema, pinstriper e una rassegna cinematografica internazionale per vivere da vicino il mondo della motocicletta, tra news, usi e costumi, a contatto con tutti i maggiori brand del settore.

Esposizioni e demo ride per conoscere e provare in prima persona i nuovi modelli della produzione 2021 di tutte le principali case motociclistiche

Cinecittà World via di Castel Romano, S.S. 148 Pontina, uscita 26 – Roma

www.eternalcitycustomshow.com

Facebook: www.facebook.com/eternalcitymotorcyclecustomshow/

Instagram: www.instagram.com/eternalcity_customshow_roma/

Video: https://youtu.be/QxBvkCb-0U4

Espositori: info@eternalcitycustomshow.com

Prevendite: http://www.eternalcitycustomshow.com/#BIGLIETTI

L’accessibilità ed ingresso all’Eternal City Custom Show, a MotoTematica e alle attrazioni del parco Cinecittà World avrà un unico biglietto di ingresso valido per l’intera giornata: inserendo il codice promo ETERNAL si ha diritto ad una riduzione sul prezzo del biglietto.

Estiva e coinvolgente, unica per location e ricchezza di attrattive.

L’edizione speciale di Eternal City Motorcycle Custom Show si svolgerà dal 2 al 4 luglio presso il parco tematico di Cinecittà world nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e delle disposizioni sanitarie vigenti. Divenuto punto di riferimento per la scena motociclistica di centro e sud Italia, il salone custom della Capitale propone così un’inedita formula all’aria aperta, con Bike show, spettacoli, intrattenimento, esibizioni di artisti e performer, shopping, ristorazione e bar che intratterranno i grandi appassionati e un pubblico ben più ampio all’insegna della passione per le due ruote speciali.

Unico nel panorama fieristico nazionale delle due ruote, il salone sarà animato e raccontato in diretta da Radio Eternal City: in diretta con la pin-up Miss Margie, interviste a protagonisti e ospiti, anticipazioni, cronaca e collegamenti in diretta dalla California per illustrare le origini e l’evoluzione del movimento biker; oltre, naturalmente, a tanta musica rock.

Il villaggio del custom sarà pieno di affari e sorprese con circa 200 espositori da tutt’Italia.

Oltre a conoscere da vicino tutti gli ultimi modelli delle principali case motociclistiche, sarà data l’opportunità agli interessati di effettuare demoride provando in prima persona su strada, in un’area dedicata, la produzione 2021 di Aprilia, BMW, Ducati, Harley-Davidson, Indian, Moto Guzzi, MV Agusta, Royal Enfield e Triumph.

Presenti anche molti produttori e distributori di accessori, artigiani, creatori di capi d’abbigliamento unici, insieme a gastronomia, drink & food, barbieri, make-up e body paint.