“Un tesoro al piano Terra. La geologia che non ti aspetti” di Andrea Moccia

Presentazione del libro aperta al pubblico su prenotazione obbligatoria

Giovedì 1 luglio, ore 18.30 Museo Nazionale Scienza e Tecnologia – Auditorium

ingresso da Via San Vittore 21

Insieme all’autore Andrea Moccia intervengono: Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Tony Severo, speaker di Radio 105

Vagando qua e là, dalla superficie alle viscere della Terra, scopriamo che la geologia è una scienza fondamentale che non solo ha costruito la nostra modernità, ma ne garantisce l’esistenza stessa, fino a insinuarsi nella vita di tutti i giorni. Solo che noi non lo sappiamo, o meglio, non lo sapevamo prima di leggere queste pagine.

Cosa accadrebbe se il Vesuvio si risvegliasse? Quante e quali ricchezze si nascondono nella crosta terrestre? Come si forma il petrolio? Da cosa dipende il prezzo del barile? Come la distribuzione delle ricchezze nel sottosuolo influenza gli equilibri geopolitici mondiali? Cosa sono le terre rare? Il libro di Andrea Moccia offre tutte queste risposte in maniera semplice, divertente e immediata.

Andrea Moccia è un geologo e manager di esperienza internazionale.

Ha viaggiato per il mondo e lavorato a progetti di esplorazione e modellizzazione geologica del sottosuolo in più di venti Paesi, collaborando con team internazionali e aziende leader. Nel 2018 ha creato «Geopop», un progetto di divulgazione scientifica che mira a diffondere le scienze della Terra attraverso brevi video pubblicati sulle sue pagine social che oggi contano più di 300.000 follower e decine di milioni di visualizzazioni.

