Ben esordisce da solista in radio con “Un giorno qualunque”

Ben in radio e negli store digitali dal 23 giugno con il singolo “Un giorno qualunque”. Una dedica ai figli e un omaggio per tutti i padri

In radio ed in tutti gli store digitali dal 23 giugno “Un giorno qualunque”, il primo singolo da solista di Beniamino Cristiano, in arte Ben, una ballad che rappresenta in pieno il pop cantautorale dell’artista.

Beniamino: “Questo brano è talmente intimo da non poter aggiungere altro. La canzone brilla di vita propria. È un regalo, una dedica ai miei figli, ma vuole essere anche un omaggio per tutti i padri”.

Videoclip “Un giorno qualunque”: https://youtu.be/HRpnzwKHuw8

Social

FB: http://www.facebook.com/Beniamino-Cristiano-Ben-102072465364196/

IG: https://www.instagram.com/bennyeighteen/