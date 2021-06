Uscirà venerdì 2 luglio per Warner Music Italy “Jackpot”, il nuovo singolo di Federico Baroni.jackpot,nuovo singolo,brano,

Il brano arriva a due anni di distanza dal primo album dell’artista, “Non Pensarci”, che ha debuttato al #22 della classifica FIMI e che è stato presentato con il primo outstore italiano.

“Jackpot”, scritto dallo stesso Federico Baroni con Federico Sambugaro Baldini e prodotto da Riccardo Scirè, è un brano pop che racconta l’importanza della libertà nella vita di ognuno di noi. Dietro un ritmo allegro e trascinante e un testo all’apparenza spensierato, si nasconde una riflessione profonda sulla realtà che ci siamo ritrovati a vivere nell’ultimo anno, in cui la nostra libertà è stata limitata.

Federico Baroni spiega così il nuovo singolo: «Nella prima parte di “Jackpot” racconto della voglia che spesso abbiamo di soddisfare dei desideri materiali, di come spesso ci soffermiamo su cose futili e banali, alla ricerca di una felicità che in realtà è solo apparente; fino ad arrivare, attraverso una vera e propria maturazione personale, anche grazie alla musica, alla ricerca invece di un desiderio affettivo. Nella seconda parte del brano, infatti, arrivo a capire l’importanza degli affetti e delle piccole cose e quanto la propria libertà sia fondamentale per essere davvero felici con se stessi e quindi con gli altri. “Jackpot” vuole proprio far riflettere su delle cose che abbiamo sempre dato per scontato e proprio adesso abbiamo imparato ad apprezzare davvero».

www.instagram.com/federicobaroniofficial |www.youtube.com/FedericoBaroniVEVO|www.youtube.com/federicobaroniofficial www.facebook.com/federicobaroniofficial | www.spoti.fi/2qX29AX