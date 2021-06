La Val Gardena da esplorare in bici

Da giugno riparte la stagione degli eventi in bici e MTB e tante le opportunità per chi vuole scoprire la valle sopra il sellino.

Andare alla scoperta della natura sconfinata in Val Gardena, girando in bici, in mountain-bike o su una più comoda e-bike e ammirando le vette più belle delle Dolomiti.

Dal 12 giugno riapre la stagione degli eventi con l’ormai famosissima HERO e, successivamente, il 27, con il tradizionale giro del SellaRonda BikeDay.

Hero Bike Festival dal 10 al 13 giugno

L’HERO Bike Festival, in programma dal 10 al 13 giugno, attende atleti mountain-biker provenienti da 50 Paesi con una serie di eventi, concerti e tavole rotonde che faranno da corollario alla vera e propria gara in programma sabato 12 giugno, con i classici due tracciati da 60 e 86 km. In ottemperanza a tutta la normativa antiCovid, ci si potrà finalmente divertire presso l’Hero Village, attendendo il sabato per affrontarsi nella maratona di mountain bike più dura d’Europa. La manifestazione è anche un Evento Verde poiché soddisfa i criteri di sostenibilità della Provincia dell’Alto Adige.

Sellaronda Bike Day il programma il 27 giugno

Il giro intorno al massiccio del Sella sarà il palcoscenico naturale dell’edizione 2021 del Sellaronda Bike Day, in programma il 27 giugno, con replica il 18 settembre 2021. Dalle ore 8:30 alle 15:30 tutti i passi dolomitici attorno al Sella (Sella, Pordoi, Campolongo, Gardena) saranno riservati ai ciclisti. La giornata ciclistica non competitiva, giunta quest’anno alla sua 15ª edizione, permetterà agli appassionati delle due ruote di compiere il giro dei quattro passi in assenza di automobili e gas di scarico.

Gli eventi non esauriranno la voglia di percorrere la Val Gardena su due ruote ed esistono diversi tour, dalle facili escursioni a quelli più impegnativi, fino a percorsi emozionanti per gli amanti delle scariche di adrenalina. La natura unica delle Dolomiti può essere scoperta in sella a una bici, percorrendo quasi 600 chilometri di territorio, tra i paesi di Ortisei, S. Cristina e Selva Gardena, grazie a 22 differenti tracciati, tutti percorribili in giornata.

La Val Gardena è l’unica “Bike Approved Area” dell’Alto Adige.

Particolarmente consigliabile è il “Sellaronda MTB Track TOUR” che offre un paesaggio mozzafiato, tra il Gruppo del Sella e la Marmolada. Invece “Panorama Ebike Tour powered by Bosch” offre una particolare escursione ogni giovedì: un tour intorno ai tre villaggi ladini, passando per pascoli alpini idilliaci e sentieri forestali protetti, con un panorama davvero affascinante e unico. La “Val Gardena Bike Arena” prevede un totale di 6 percorsi, che possono essere ripetuti tutte le volte che si vuole utilizzando gli impianti di risalita Dantercepies, Cir, Ciampinoi e Piz Seteur. Un’offerta perfetta per gli amanti della bicicletta, adulti e giovani. Lo “Skillpark Palmer” di Ortisei è a disposizione dei più piccoli per imparare a migliorare la tecnica di guida.

La mappa dedicata alle mountain-bike, insieme al sito www.mtb-dolomites.com, offrono un’idea perfetta dei tour, dei percorsi e di tutte le possibilità per percorrere in bicicletta il territorio, e sono comprese le descrizioni dei percorsi e i dati Gps da scaricare.