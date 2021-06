“Ripristino degli Ecosistemi”: è questo il tema scelto per la Giornata mondiale dell’Ambiente 2021

L’obiettivo è di sottolineare la necessità di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti alla natura. Come ogni anno dal 1972, quando la ricorrenza fu istituita dall’Assemblea generale ONU, il 5 giugno è l’occasione per ricordare a tutti quanto sia importante prenderci cura concretamente del nostro Pianeta, anche con piccoli gesti.

Quest’anno la data coinciderà con l’inaugurazione del Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema, e il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) ha messo a disposizione la Guida pratica della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2021 che elenca una serie di azioni che possono essere adottate per rallentare e fermare il degrado degli ecosistemi e favorire il loro pieno recupero.

Team Tematiche emergenti di Arpa Lombardia

Ma, al di là del tema specifico, occorre sempre ricordare che si può contribuire a invertire la rotta, passando dallo sfruttamento alla guarigione della Terra, anche con una serie di attenzioni da introdurre nella nostra quotidianità o, a livelli più consistenti, all’interno delle nostre realtà lavorative, per contrastare il cambiamento climatico in corso.

A questo proposito, il Team Tematiche emergenti di Arpa Lombardia ha voluto quantificare i risultati di alcune modalità “verdi” adottate dall’Agenzia.

Come, ad esempio, la scelta di optare già da tempo per una fornitura di energia elettrica completamente prodotta da fonti rinnovabili, per ridurre l’incidenza del consumo di energia elettrica e termica, che rappresenta indubbiamente la fonte principale di emissioni di CO2 (secondo Friedlingstein, per l’87% del totale delle emissioni antropiche).

Nella stessa direzione va la decisione di collegare molte delle sedi provinciali Arpa ai sistemi di teleriscaldamento delle varie città.

Il risultato ottenuto dimostra che, grazie alle soluzioni “verdi”, le emissioni di Arpa Lombardia sono più sostenibili del 38%.

Per il futuro sono allo studio ulteriori misure di riduzione dei consumi energetici e, più in generale, anche iniziative per migliorare sempre di più la performance ambientale e la promozione degli obiettivi di sostenibilità indicati dall’Agenda 2030.