Gianmaria Vassallo e Wikipedro, “Firenze”

Dall’11 giugno è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Firenze” (Blackcandy Produzioni), noto brano di Odoardo Spadaro rivisitato in chiave moderna da Gianmaria Vassallo e Wikipedro.

Mai quanto oggi risulta difficile parlare di cambiamento e speranza, a fronte di un momento difficile come quello che viviamo quotidianamente. Ancora più complicato è parlare di cambiamento con occhi che guardano alla storia e alla cultura delle nostre città. Firenze ha insegnato come il concetto di “rinascita” abbia trovato in lei, nel corso dei secoli, il suo più profondo significato, divenendo così la culla della civiltà europea. Ed è proprio dall’amore per Firenze e dal desiderio di rinascita che prende forma il progetto musicale di GIANMARIA VASSALLO che vede la collaborazione dello youtuber fiorentino WIKIPEDRO e il patrocinio del Comune di Firenze nella realizzazione di un videoclip che ha come sottofondo la rivisitazione in chiave moderna di “FIRENZE”, storico brano di Odoardo Spadaro.

Spiega Vassallo a proposito del progetto e del videoclip che lo vede per la prima volta alla regia: «Una scommessa ambiziosa che unisce la cultura alla bellezza della nostra città, dico che è ambiziosa perchè riesce a coniugare molti aspetti incantevoli di Firenze, dalla musica alle immagini suggestive del centro storico, il tutto per lanciare un grande messaggio di speranza verso un domani più sereno. Quello che abbiamo realizzato è un videoclip musicale sulle note di una delle più celebri canzoni dello chansonnier dal titolo “Firenze”, brano del 1929 che ancora oggi riesce a commuovere intere generazioni. Un grazie speciale lo devo al mio amico WikiPedro».

Il videoclip ufficiale di “Firenze” è disponibile sul canale youtube dell’etichetta fiorentina Blackcandy Produzioni.