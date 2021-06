“AniridiaX”, evento al Museo Tattile Statale Omero

Aniridia Italiana Aps e il Museo Statale Tattile Omero presentano “Aniridiax, i supereroi dagli occhi neri e il cuore colorato”

19 e 20 giugno 2021 – Museo Tattile Statale Omero, Ancona

Un evento per celebrare la giornata dedicata alla malattia genetica rara dell’occhio Aniridia (21 giugno).

Aniridia Italiana APS e il Museo Statale Tattile Omero annunciano l’evento “AniridiaX: i supereroi dagli occhi neri e il cuore colorato”, previsto negli spazi del museo anconetano il 19 e 20 giugno 2021 per celebrare la giornata internazionale dell’Aniridia (Aniridia Day), che ogni anno viene promossa e sostenuta da migliaia di persone in tutto il mondo il 21 giugno.

Una due giorni nella quale, all’interno delle sale del Museo, verranno esposte alcune delle tavole realizzate da Anna Ielo per animare il racconto ideato da Veronica Tartaglia e dedicato alle avventure di sei giovani ragazzi con superpoteri straordinari che si sono mossi contro i Cattivi del Covid-19 per salvare il mondo.

Un progetto di grande importanza per l’associazione nazionale della malattia genetica rara dell’occhio, chiamata Aniridia, che negli ultimi mesi ha portato sempre più persone a conoscere questa patologia complessa e difficile da diagnosticare che attualmente colpisce in Italia oltre 150 persone.

www.aniridia.it

Museo Tattile Statale Omero

Banchina Giovanni da Chio 28 – Ancona

www.museoomero.it – info@museoomero.it

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 335.5696985 anche whatsapp o scrivendo a didattica@museoomero.it

QUANDO Sabato 19 giugno ore16:00-19:00; Domenica 21 giugno ore 10:00 -13:00 e 16:00 -19:00.