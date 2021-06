Da oggi, venerdì 25 giugno, è disponibile “Lilly 23” (Karma Dischi), il nuovo singolo di Aenea. Un brano che affronta le paure di una donna e le speranze di un uomo che prova a porgerle una mano, per sostenerla e per sollevarla dal dolore.

“Lilly 23” – già disponibile in streaming e digitale al link https://orcd.co/lilly23-aenea – è una canzone frenetica, inizia passeggiando ma appena la tensione sale scoppia in una corsa disperata che, quando giunge alla fine, lascia le mani sulle ginocchia e l’affanno che tiene il tempo.

“Lilly 23”: il commento di Aenea

Parlando del brano, Aenea commenta: “Vedevo questa donna incerta nel vivere se stessa, timorosa di fare delle scelte che desiderava, curiosa ma pigra di scoprirsi, spaventata quasi nascosta dietro ai suoi vorrei… E io lì, umile e gentile come un cameriere che non disturba ma accompagna, che non giudica ma sorveglia. Toccavo nell’aria le sue ansie, sentivo che questa donna incredibile stava scegliendo di non giocare per timore di perdere. Ed io lì, a portare una luce in silenzio, stretta tra le mani che bruciano, sperando potesse diventare faro nel buio, sognando che possa diventare carezza nel pianto.”

“LILLY 23” è il secondo singolo di Aenea e arriva dopo “Trailer del Paradiso” (ascolto al link: https://aenea.lnk.to/TrailerdelParadiso, video al link: https://youtu.be/sICja0QT42s), una spietata canzone d’amore, la pura e indomabile espressione di un amore mai vissuto e mai finito. “È l’irrefrenabile, è la mia impellenza di microfonare il cuore – commenta l’artista – è il sorriso di una donna che mi ha rubato gli occhi. È un atto di fede, di coraggio.”

https://www.instagram.com/aenea__/