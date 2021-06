A-live Martedì 24 Agosto Ospiterà Football Rock Live, il concerto in diretta streaming dall’Arena Civica “Stadio Gianni Brera” di Milano.

La rivoluzionaria piattaforma digitale A-Live, nata per rompere le barriere e per creare un nuovo universo espressivo, continua a sostenere gli eventi dal vivo.

Le prevendite per lo streaming sono già disponibili al seguente link: www.ticketmaster.it/artist/football-rock-live-biglietti/1061922

E da oggi sono aperte anche le prevendite per i biglietti in presenza sempre su Ticketmaster.

Oltre alla line up calcistica, si aggiungono nuovi nomi a quella musicale. Dopo Oscar Anton, Boro Boro, Michele Bravi, Clementino, Jake La Furia, Alice Merton, Shade, Alvaro Soler e Nina Zilli si aggiungono: Arisa, J-Ax, Giusy Ferreri, Gaia, Epoque, Claptone, Emis Killa, Matt Simons.

«Lo sport e la Musica hanno segnato in maniera netta questa estate 2021, con una parola fondamentale: RIPARTENZA. E con la nostra piattaforma A-LIVE sosteniamo FOOTBALL ROCK, un format che riesce ad unire due mondi diversi ma affini come il calcio e la musica per dare agli artisti ed ai calciatori uno strumento interattivo e potentissimo per amplificare la creatività e il messaggio di solidarietà. A-LIVE, grazie ai suoi strumenti interattivi ed immersivi, creerà nel digitale delle vere e proprie emozioni AUMENTATE durante lo show che sarà così fruibile in una modalità PHYGITAL in tutto il mondo grazie alla piattaforma.» – dichiara Alex Braga, fondatore e Ceo di A-live.

FootballRock Live è un evento charity che vedrà per la prima volta calciatori e cantanti duettare sullo stesso palco.

Un terzo tempo calcistico, nato su iniziativa del noto agente sportivo Helga Leoni, in cui l’amore per il calcio e la musica avranno una finalità benefica a cui tutti sono chiamati a partecipare.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Onlus “Insuperabili”, associazione che dal 2012 si occupa di rendere possibile l’attività sportiva e calcistica a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale, ed a Frida’s Friends, Cuamm – Medici con l’Africa e Fondazione Condividere.

A-Live nasce da un’esigenza concreta, dalla voglia di reagire.

Questa è la base dell’idea di ALEX BRAGA, musicista d’avanguardia pioniere dell’Intelligenza Artificiale Musicale che ha appena pubblicato l’album “Spleen Machine” per la prestigiosa etichetta berlinese !K7, sviluppata in collaborazione con FABRIZIO CAPOBIANCO, imprenditore seriale della Silicon Valley, Chief Innovation Officer di Minerva Networks e creatore di TokTv, che hanno radunato artisti, tecnologi, investitori per ricostruire la grande magia dei concerti e spingerla oltre i confini dell’immaginazione. A-LIVE è un progetto realizzato con il supporto di Minerva Networks, Mainstreaming, Visionalia, MakerFaireRome The European Edition, del seed venture club Moffu Labs.