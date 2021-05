Valentino Alessandrini, virtuoso del violino e compositore

Talento marchigiano classe ’94, debutta il 28 maggio per l’ etichetta Inri Classic con l’inedito “Part of Me” accompagnato da un elegante videoclip ufficiale.

Giovanissimo, ma con già alle spalle una lunga carriera di concerti ed eventi in tutto il mondo in veste di solista, Il nostro ” Golden Boy del Violino” è capace di spaziare dalla classica alla musica pop come dimostrano il suo curriculum da concertista e la sua fortunata collaborazione con l’importante DJ e produttore americano Markus Schulz e la cantante London Thor per il singolo “Feel Alive”.

“Part of me”, primo singolo

Prima prova di scrittura per Alessandrini, il singolo “Part of Me” è solo un assaggio del nuovo e piu consapevole percorso artistico intrapreso dal musicista. Le composizioni e gli arrangiamenti del talentuoso violinista si preannunciano cosi come un connubio di suoni classici e sonorità moderne che danno vita ad uno stile unico e identificabile capace di oscillare dai riferimenti a Vivaldi, Bach, Paganini quanto a quelli dei contemporanei Yiruma, Einaudi, Coldplay e Ed Sheeran: una fusione di stili che mira ad avvicinare i giovani al mondo senza tempo della musica.

Part Of Me è una mia composizione: ho scritto, suonato e registrato nel mio studio l’arrangiamento per violino, pianoforte e archi. Dopo aver realizzato il mixaggio e il mastering, ho ideato e scritto una storia rappresentata nel video musicale che uscirà a breve. Il brano racchiude ed alterna sonorità dolci e malinconiche ispirate al ricordo di una travolgente storia d’amore. “Part Of Me” è il viaggio interiore che scava nelle mie “corde” più profonde e attraverso il quale cerco di donare agli ascoltatori la parte più intima di me.

Valentino Alessandrini, il suo progetto musicale

Valentino Alessandrini si esibisce con il suo progetto musicale in Italia, America, Inghilterra, Germania, Olanda, Austria e Svizzera, contando centinaia di concerti ed eventi ogni anno come solista. Sono inoltre note le sue collaborazioni con superstar italiane e talenti internazionali. Nel Dicembre 2016 approda in Inghilterra dove suona con la “Birmingham Conservatoire Symphony Orchestra” presso la “Symphony Hall”, il “Crescent Theatre, la “Town Hall” e presso il “London College of Music” accompagnato dal pianista Ralf Sink.

Si è esibito su Rai 1, Rai 2, Rai 3 e numerose sono le collaborazioni con aziende rappresentanti l’eccellenza sul territorio italiano e internazionale come Nike, Mercedes, Audi, Porsche e molte altre. Nel gennaio 2020 intraprende una Tournée negli Stati Uniti D’America, suonando nelle città più prestigiose della California, Nevada, Utah e Arizona. A Los Angeles ha lavorato con l’importante DJ e produttore americano Markus Schulz e la cantante London Thor, partecipando all’arrangiamento e all’esecuzione del singolo di Schulz “Feel Alive”, che ora vanta più di 500.000 streams.