Esce giovedì 20 maggio “Vabbè”, il singolo d’esordio che presenta reietto e il suo universo emotivo. Il brano, distribuito da Artist First e prodotto da Charles Kendl, è disponibile in pre-save al seguente link: https://reietto.lnk.to/Vabbe_Pre.

“Vabbè”, spiegato dal suo autore reietto

Con “Vabbè” Reietto prende coscienza che nella vita si attraversano spesso anche momenti tristi, ma lo fa con un sound fresco che strizza l’occhio alle sonorità R&B.

“Scacciare la tristezza non deve essere una regola universale. – commenta il cantautore – Per alcuni essere tristi è un “male” necessario per apprezzare totalmente le piccole cose ed imparare e ad accettarsi così come si è. “Vabbè” esprime il bipolarismo, un continuo oscillare tra momenti di stallo e attimi di felicità”.

Biografia

Valerio Vacca, in arte reietto, nato a Bari nel 1991, è un cantautore poliedrico. Si avvicina al rap all’età di 12 anni, affascinato dal modo diretto di raccontare la realtà senza filtri. Si sentiva un emarginato, per questo ha scelto come nome d’arte reietto, per rimarcare il fatto che, quella che una volta poteva essere una parola di disprezzo nei suoi confronti, poi sarebbe diventata il suo grido di battaglia.

Nel 2017 vince il concorso regionale Nota D’Oro, aggiudicandosi una borsa di studio per studiare canto facendosi notare dal Maestro Vince Tempera in giuria e accedendo alla finale nazionale dei Grandi Festivals Italiani, a Verona, dal quale ne esce ancora vincitore.

