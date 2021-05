Sky Arte presenta la nuova stagione di “Luce Social Club”

Ogni venerdì alle ore 20.10 su Sky Arte, on demand e in streaming su Now

Disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://video.sky.it/arte

Il 21 maggio in onda la nuova puntata.

Ospiti: Vinicio Marchioni, Nicolò Carnesi, Pietro Caliceti e Arturo Galansino

È in programma venerdì 21 maggio alle ore 20.10 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e in streaming su NOW e disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://video.sky.it/arte, la nuova puntata di Luce Social Club, il format televisivo di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Una serata che ha come tema cardine il denaro e il suo rapporto con l’arte, passando dal cinema, alla musica fino alla letteratura, attraverso l’incontro e le riflessioni con i quattro ospiti in studio.

La puntata si apre con uno degli attori italiani più versatili, intensi e appassionati. Parliamo di Vinicio Marchioni tra i protagonisti del film di Micheal Zampino “Governance – Il prezzo del potere” al fianco di Massimo Popolizio. Oltre a offrire la sua partecipazione in numerosi film in uscita, Marchioni a giugno debutterà a Napoli all’interno del Campania Teatro Festival con lo spettacolo “Sposerò Biagio Antonacci”, monologo di e con Michela Mancini, di cui cura la regia.

In studio anche Pietro Caliceti, avvocato esperto in materie finanziarie e scrittore che ha debuttato nel 2016 con il romanzo “L’ultimo cliente”. Tra i suoi lavori più recenti figurano “Bitglobal” e “L’opzione di Dio”: romanzi in cui l’autore indaga il rapporto tra crimine, denaro e potere.

Ospite musicale della puntata è Nicolò Carnesi. Tra le penne più ispirate della scena cantautorale, Carnesi è uno tra degli autori più brillanti della propria generazione e vanta importanti collaborazioni con Brunori Sas, Lo Stato Sociale, Dente, Dimartino, tra gli altri. Apprezzato fin dal suo esordio per il suo talento compositivo e stilistico ormai riconoscibile, presenta a Luce Social Club i nuovi singoli “Virtuale” e “Consumati”, che anticipano il suo quinto disco di inediti di prossima pubblicazione.

Termina la puntata l’incontro con Arturo Galansino, storico e critico dell’arte, curatore di mostre, autore di saggi e direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, oggi tra i punti di riferimento dell’arte contemporanea in Italia. Personalità attenta alle sfumature del moderno e contemporaneo e ai nuovi linguaggi dell’arte, si interroga sul rapporto tra quest’ultima, il denaro e la sua fruizione futura.

Attraverso un mix di linguaggi e scritture diverse, Luce Social Club si distingue nel panorama televisivo per un approccio alla cultura trasversale ed eterogeneo, approfondendo ed esplorando sul piccolo schermo aspetti, dettagli e curiosità legate al processo creativo e all’espressione artistica in tutte le sue manifestazioni.

Ogni puntata del programma ospiterà personaggi del panorama cinematografico, teatrale, musicale e artistico contemporaneo, alla scoperta di biografie, passioni, tecniche, stili, fino alle ossessioni che spesso si annidano dietro il successo di un volto, di un film, di un quadro, di una pièce, di un gruppo musicale – e di tutto ciò che il cinema mette insieme e che poi finisce per depositarsi nell’immaginario collettivo.