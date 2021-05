Rugby-Rainbow Cup: Tris Benetton contro le Zebre

Il morale è alto in casa biancoverde il giorno dopo la vittoria nel derby contro le Zebre. Ora i Leoni sono in testa alla classifica dell’emisfero Nord della Guinness PRO14 Rainbow Cup e Gianmarco Lucchesi è intervenuto ai microfoni di BENTV per ripercorrere il successo di ieri contro i Ducali.

Rugby: le interviste

Gianmarco, due vittorie consecutive nei due derby e tre su tre in Rainbow Cup. Che emozioni state vivendo?

“Per il gruppo questa striscia di vittorie è importantissima, anche perché venivamo da un anno davvero difficile, non avendo vinto una partita di PRO14, comunque uscendo ai quarti di finale in Challenge Cup. Era importante una risposta, per il club e per noi come gruppo e singoli, quindi la felicità è immensa”.

Ieri nella prima mezz’ora del primo tempo non avete giocato al meglio. Cosa non aveva funzionato inizialmente?

“Probabilmente i primi trenta minuti i set pieces potevano andare meglio in mischia, come era successo una settimana fa a Parma, allo stesso modo in touche. Poi secondo me ci siamo adagiati al ritmo che avevamo davanti, quando dovremo noi imporci sull’avversario”.

Sei entrato e hai subito lasciato il segno facendo meta. E’ il tuo primo anno in maglia Benetton Rugby e hai già fatto diverse mete…

“Sono felice di dare sempre il mio contributo e di poter fare minuti in campo. L’ingresso nella partita di ieri penso sia stato importante, durante la settimana ci eravamo detto che i giocatori che entravano dalla panchina sarebbero stati determinanti per la partita, quindi penso che tutti quelli subentrati dalla panchina siano scesi in campo con la volontà di lasciare il segno. Per fortuna è stato così, segnare una meta mi rende felice, ma è più importante la vittoria e la felicità del gruppo che la mia personale”.

Come sarà programmata la prossima settimana di lavoro?

“Lo staff tecnico ci concede due giorni di riposo e siamo liberi fino a mercoledì per riposarci sia fisicamente che mentalmente. Poi ricominceremo il lavoro settimanale, pronti per affrontare Connacht, sappiamo che è una partita determinante per il torneo e siamo carichi. Ora percepiamo un’aria diversa”.

