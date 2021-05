Luca Buosi, le sue musiche continuano a conquistare l’estero: il corto “13 scatti” di Leonardo Barone finalista a Toronto e al Nevada Film Festival

Le musiche di Luca Buosi, pluripremiato pianista di colonne sonore, continuano a conquistare l’estero! Il corto 13 scatti” di Leonardo Barone, di cui il compositore ha firmato le musiche, in questi giorni è arrivato in finale di due altri prestigiosi festival internazionali, il Toronto Film Festival e il Nevada International Film Festival 2nd Season.

La pellicola ha già vinto ben sette premi all’estero, da Hollywood a Istanbul, dalla Georgia al Regno Unito, a conferma di come l’eccellenza delle arti italiane siano apprezzate al di fuori dei confini del nostro paese. A questo link un estratto delle musiche presenti nel corto: https://youtu.be/yCYypJD7P2w.

Luca Buosi, colonna sonora cortometraggio “13 scatti”

“Sono orgoglioso di aver composto la colonna sonora del cortometraggio 13 Scatti. – commenta Luca Buosi – Questo lavoro cinematografico ci ha permesso arrivare ai festival internazionali, grazie a numerosi premi vinti. La cosa più bella è partire dall’Italia e arrivare in tutto il mondo, fino ad Hollywood, che più di tutti ha un fascino particolare, soprattutto per chi fa cinema. Siamo l’ennesima testimonianza che il Made in Italy funziona anche all’estero!”

“13 SCATTI”, corto con Nicole Petruzza, sta ottenendo un successo mondiale. Ha infatti collezionato una serie di numerosi premi: ha vinto l’Europe Film Festival in Regno Unito e il premio come migliore Fantasy all’Istanbul Film Awards, quello per il miglior cortometraggio fantasy all’Hollywood Blood Horror Festival; e poi ancora ha avuto una menzione d’onore in Ucraina all’ONYKO FILMS Awards, il premio come miglior cortometraggio al Mystery Rome International Movie Award e una menzione d’onore Foreman Empire Productions di Atlanta, in Georgia. Attualmente la pellicola è in finale all’Indo American International Festival of Word Cinema 2020 e nel concorso Apuglia Web Fest 2021.

