Per i saluti istituzionali un messaggio della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, e l’intervento di Giampaolo Azzoni, Prorettore dell’Università degli Studi di Pavia, e di Gianmarco Senna, Presidente Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia.

Tra i rappresentanti istituzionali ed esponenti della politica:

Teresa Bellanova, Alessandra Todde, Maria Virginia Tiraboschi, Enrico Borghi, Marco Minniti, Raffaele Volpi, Adolfo Urso, Emanuele Fiano, Angelo Tofalo, Marianna Vintiadis, Carlo Robiglio, Stefano Besseghini, Lorenzo Mariani, Alberto Dell’Acqua, Marco Gay, Emanuele Marcianò, Massimo Moggi, Massimiliano Santoro, Giuliano Tomiazzo, Italo Soncini, Giuliana Paoletti, Michele Perrino.

L'evento, organizzato da V&A SB, con la collaborazione dell'Associazione Culturale Corte Sconta e di Dune, è gratuito e aperto a tutti. Per iscriversi: https://i-week.it/

L’EVENTO

Con il patrocinio di Regione Lombardia si terrà a Milano dal 17 al 22 maggio l’evento Intelligence Week (I-Week) su piattaforma Zoom organizzato da V&A SB, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Corte Sconta e il supporto tecnico ed organizzativo di DUNE (www.dune.it); una innovativa sei giorni di approfondimento, incontri e dibattiti sul mondo della tecnologia e dell’informazione dedicata a imprese, pubblica amministrazione e società di settore, con uno sguardo completo sugli scenari, le sfide future, la cultura e la letteratura di genere.

Interi settori economici ed istituzionali, come sanità, agricoltura, energia, sicurezza e mobilità verranno stravolti dall’impatto delle tecnologie cognitive e dell’Intelligenza Artificiale. La leadership economica e politica sarà dei paesi che guideranno con successo questa transizione, accelerata dalle emergenze sanitarie, ambientali e di sicurezza globale. Per non essere travolti da questa rivoluzione è necessario apprendere queste conoscenze e applicarle nel nostro Paese, così da rimanere al passo con le altre nazioni e giocare un ruolo decisivo nell’ambito scientifico, tecnologico, industriale del mondo.

Le aree tematiche dell’I-Week si sviluppano in particolare su tre punti: intelligence, geopolitica e dintorni tecnologici. Il mondo dell’Intelligence tradizionale è stravolto dalla digitalizzazione dei dati, dell’informazione, della conoscenza e dalla tecnologia degli algoritmi predittivi e dell’Intelligenza Artificiale.

I PROTAGONISTI

Durante l’I-Week si incontreranno quindi policy e decision makers, imprenditori, innovatori, giornalisti per un confronto sul presente e una diagnosi sul futuro del rilancio del nostro Paese. Una lunga serie di relatori e ospiti di altissimo livello come rappresentanti istituzionali ed esponenti della politica, tra cui Teresa Bellanova, Alessandra Todde, Maria Virginia Trabocchi, Enrico Borghi, Marco Minniti, Raffaele Volpi, Adolfo Urso, Emanuele Fiano, Angelo Tofalo, Gianmarco Senna, e molti altri.

I-Week si pone come un momento di diagnosi strategica e formazione attraverso il confronto delle aziende del nostro Paese che vogliono arricchire le proprie competenze nei temi chiave della rivoluzione digitale, dell’Intelligenza Artificiale e dei sistemi di creazione della conoscenza, con un focus sulla cyber security. Dal mondo delle imprese, ospiti di spicco tra gli altri, Gregorio Dal Pozzo (Dune), Alberto Dell’Acqua (Italgas), Marco Gay (Presidente Anitec-Assinform), Emanuele Marcianò (Dune), Lorenzo Mariani (MBDA), Massimo Moggi (Westpole), Giacomo Ortolano (Widech S.p.A.), Giuliana Paoletti (Image Building), Alessandro Russo (Gruppo CAP), Matteo Santoro (Camelot), Laura Sgrò (Studio Legale Laura Sgrò), Italo Soncini (Aura Spa), Giuliano Tomiazzo (IMQ Intuity).

I-Week, che vuole diventare un momento di incontro permanente, è stato ideato e progettato con il supporto del Comitato Scientifico di cui fanno parte Maria Gabriella Pasqualini, Pietro Batacchi, Giorgio Battisti, Marco Carnelos, Marco Cuzzi, Giovanni Fasanella, Enrica Garzilli, Stefano Mele, Nicola Pedde, Paolo Quercia, Umberto Saccone, Sandro Teti, Sergio Vento, Alessandro Venturi, Marianna Vintiadis e con il contributo dell’Università degli Studi di Pavia, della Fondazione IRCSS e di Fondazione Cariplo.

Il convegno è inoltre un momento culturale a tappe che vede i contributi di scrittori, giornalisti, analisti e studiosi che animeranno le sezioni di approfondimento dell’universo storico, immaginifico e suggestivo dello spionaggio e del controspionaggio come tra gli altri Mario Caligiuri, Ottavia Casagrande, Marco Cuzzi, Maria Latella, Giacomo Pacini, Eric Salerno.

L’I-Week è realizzata grazie al partenariato con Consenso Europa (Gruppo Hdrà), IMQ Group, Studio Legale Laura Sgrò, Westpole, Gruppo CAP e il Main Media Partner dell’iniziativa Formiche.

L’ORGANIZZATORE

Andrea Vento: imprenditore e giornalista professionista

Laurea in Economia Politica all’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Giornalista professionista,

esperto di comunicazione e marketing, per oltre quattordici anni dirigente presso il Comune di Milano.

Si è occupato di relazioni internazionali e istituzionali, promozione e valorizzazione culturale, curando rapporti con multinazionali del settore finanziario ed industriale.

Tra il 2006 e il 2008 ha diretto la campagna internazionale per l’assegnazione a Milano di EXPO 2015. È autore di numerosi saggi e vincitore del Premio Acqui Storia 2011 con In silenzio gioite e soffrite (il Saggiatore, Milano 2011). È ufficiale della Riserva dell’Esercito Italiano.

Nel 2011 ha fondato la Vento & Associati, un’advisory house con esperienza nella comunicazione strategica e nelle relazioni istituzionali ed internazionali, con know how anche nella sostenibilità, negli affari culturali e nella produzione di eventi.

SINTESI DELLE SEI GIORNATE DI LAVORO

LUNEDÌ 17 MAGGIO

Al via l’Intelligence Week, una sei giorni di incontri e dibatti sul mondo tecnologico e dell’innovazione digitale con il patrocinio di Regione Lombardia.

La giornata di lunedì 17 maggio avrà inizio alle ore 10.00 con il messaggio della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Prorettore dell’Università degli Studi di Pavia Giampaolo Azzoni e del Presidente della Commissione Attività produttive di Regione Lombardia Gianmarco Senna.

La giornata sarà suddivisa in due momenti, nel corso della mattinata alle ore 11.00 si terrà un talk riguardante il tema delle infrastrutture e sovranità. Il moderatore del seminario sarà Paolo Quercia, Professore di Sistemi di Intelligence e Sicurezza Collettiva all’Università di Perugia, diversi gli ospiti tra cui il Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Teresa Bellanova.

Nel corso del pomeriggio, alle ore 15.00, si terrà una presentazione relativa alla tassonomia dello spionaggio. Successivamente, dalle ore 17.00, il pomeriggio sarà dedicato alla cultura ed alla letteratura con la presentazione di diversi libri, tra cui: “Coronavirus: globalizzazione servizi segreti” di Aldo Giannulli e “La versione di Michael. Un <<amerikano>> alla scoperta dell’Italia” di Marco Cuzzi ed Andrea Vento, alle ore 18.15. La giornata si conclude alle ore 19.30, con un dibattito sul libro “Oltre il Mossad: parla il capo del più segreto di servizi segreti israeliani”.

MARTEDÌ 18 MAGGIO

La giornata di martedì 18 maggio ha inizio alle

ore 11.00 con un seminario interamente dedicato al tema dell’intelligence e difesa, la digitalizzazione dell’operazioni militari. Il talk sarà moderato da Pietro Batacchi, Direttore RID (Rivista italiana della Difesa), molteplici gli ospiti tra cui Giorgio Battisti, Generale di Corpo d’Armata.

Nel primo pomeriggio dalle ore 15.00 Giuliano Tavaroli, esperto in strategie di intelligence, presenterà il tema di come gli incidenti informatici possono mettere a repentaglio la sopravvivenza delle aziende, durante il talk “Incident, crisis, management e reputazione online”. Il pomeriggio prosegue con la parte dedicata alla cultura e letteratura saranno infatti presentati due libri: “Quando si spense la notte” di Ottavia Casagrande alle ore 17.00 e “Intelligence collettiva” di Angelo Tofalo alle ore 18.15. La giornata di martedì si concluderà alle ore 19.30 con un interessante dibattito circa la scomparsa di Manuela Orlandi: mistero Vaticano o gioco di servizi segreti al crepuscolo della guerra fredda?

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO

La giornata di mercoledì 19 maggio avrà inizio alle ore 9.30 con un talk dedicato al binomio intelligence ed energia, a moderare sarà Francesco Bechis, autore di Formiche. Alle ore 11:00 Marianna Vintiadis, Chief Executive Officier 36Brains, modererà un talk riguardante la Data protection e il Deep Web, al quale parteciperà anche Raffaele Volpi, Deputato e Presidente Copasir. Nel primo pomeriggio dalle ore 15.00 si terrà un talk dedicato alle Smart Communities e l’Intelligenza Artificiale, moderato da Pasquale Maria Cioffi, Presidente Tour du Monde e Fondatore di Smartweek.

Il secondo pomeriggio sarà dedicato alla cultura ed alla letteratura, saranno presentati due libri: “Le menti del doppio Stato” di Giovanni Fasanella e Mario Cereghino alle ore 17.00 e “L’esploratore del Duce” di Enrica Garzilli alle ore 18.15. La giornata si concluderà alle ore 19.30 con un monologo teatrale sul deep web.

GIOVEDÌ 20 MAGGIO

La giornata di giovedì 20 maggio si apre alle ore 11.00 con un talk dedicato ai dati e l’Intelligenza Artificiale alla base del rinascimento digitale che pone al centro il consumatore, moderato da Gregorio Dal Pozzo, partner Dune.

Nel primo pomeriggio dalle ore 15.00 prende il via un talk dedicato alla cybersecurity all’italiana tra IIC PSNC.

Il secondo pomeriggio sarà come sempre interamente dedicato alla cultura ed alla letteratura, verranno presentati i libri: “Carte segrete dell’intelligence italiana” di Maria Gabriella Pasqualini dalle ore 17.00 e “La spia intoccabile” di Giacomo Pacini dalle ore 18.15. La giornata si concluderà alle ore 19.30 con il racconto dei cinque hacks più eclatanti del secolo.

VENERDÌ 21 MAGGIO

La giornata di venerdì 21 maggio si apre alle ore 11.00 con un talk dedicato alla neurint, ovvero l’uso delle neuroscienze nella sicurezza nazionale. Un approfondimento su come la chimica e la tecnologia possono agire sul potere della mente. Durante il primo pomeriggio dalle ore 15.00, si discuterà di Bio Weapon e Bio War, a moderare il talk sarà Alessandro Venturi, Presidente della Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo e Docente di Diritto Amministrativo all’Università degli Studi di Pavia, tra tra gli ospiti Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al Ministero della Salute.

Durante il pomeriggio saranno presentati due libri: “Il protocollo S” di Umberto Sacconi dalle ore 17.00 e “1983: Operazione Budapest” di Gilberto Martinelli e Roberto Tempesta, dalle ore 18.15.

La giornata di venerdì si concluderà alle ore 19.30 con un dibattito sulla sicurezza del patrimonio di una superpotenza culturale.

SABATO 22 MAGGIO

L’ultimo giorno, dalle ore 10.00, dell’Intelligence Week, si conclude con la presentazione del libro “Detective dell’arte” di Roberto Riccardi ed un talk che illustra il binomio tra intelligence e sostenibilità, che comincerà alle ore 11.00. L’intelligence del futuro incontra nuovi paradigmi e nuove sfide, i cambiamenti climatici pongono grandi rischi alla sicurezza nazionale e alla resilienza dell’economia, dell’istituzioni e delle infrastrutture. Il moderatore del seminario sarà Francesco Fadda CEO di V&A USA.

In conclusione dell’evento vi saranno i ringraziamenti ed il saluto di Gianmarco Senna Presidente della Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia.

