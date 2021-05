L’album degli Easy life, “life’s a beach”,

è disponibile dal 28 maggio su tutte le piattaforme digitali. Il disco, anticipato dai brani “nightmares”, “daydreams”, “have a great day”, “skeletons”, “ocean view” e “a message to myself”, è il primo pubblicato dai cinque ragazzi di Leicester, che in Inghilterra hanno vinto il ‘Best New British Act’ agli NME Awards del 2020.

2021, l’anno delle conferme

Il 2021 si rivela un anno ricco di conferme per gli easy life. L’album “life‘s a beach” è il punto d’arrivo della band dopo la pubblicazione dei loro mixtape ‘creature habits’, ‘spaceships’, e ‘junk food’. ‘life’s a beach’ è un titolo che ha totalmente senso, sostiene Murray, quando si viene “da un posto nel bel mezzo del paese, geograficamente il più lontano possibile dal mare più vicino”.

La spiaggia di “life’s a beach” non è quindi un rifugio caraibico. È Margate e Morecombe, l’immaginario da cartolina del fotoreporter inglese Martin Parr, la piscina di “Sexy Beast”. Universale e al tempo stesso profondamente personale, questo racconto di una Gran Bretagna dimenticata è il disco su cui gli easy life hanno lavorato in questi ultimi anni.

Murray lo definisce “un disco che desidererebbe essere in qualsiasi luogo del mondo tranne questo, eppure, allo stesso tempo si focalizza proprio sulla squallida esistenza nell’Inghilterra media”. Potrebbe esserci più pioggia in arrivo, ma ‘life’s a beach’ è uno sprazzo di luce di sole.

‘life’s a beach’ tracklisting:

1. a message to myself

2. have a great day

3. ocean view

4. skeletons

5. daydreams

6. life’s a beach (interlude)

7. living strange

8. compliments

9. lifeboat

10. nightmares

11. homesickness

12. music to walk home to

