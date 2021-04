TY1 feat Marracash e Geolier, ” Fantasmi” nuovo singolo

TY1, nuovo singolo

Da venerdì 23 aprile disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo

“FANTASMI”

Feat. MARRACASH & GEOLIER

che anticipa il nuovo album “DJUNGLE”. In uscita in fisico e digitale Venerdì 7 maggio

TY1 svela i nomi dei 24 artisti che saranno presenti nel disco, tra nuove leve e mostri sacri.

TY1, “Fantasmi”

Da venerdì 23 aprile sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali “FANTASMI” il nuovo singolo di TY1, featuring Marracash & Geolier. Il brano in uscita per Thaurus (under exclusive license to Believe) anticipa l’uscita prevista per il 7 maggio del nuovo disco “DJUNGLE” di TY1, conosciuto come il migliore Dj nonchè uno dei maggiori Producer della scena rap italiana. L’album è già disponibile in pre-save su Spotify

TY1, Marracash, Geolier

“Lavorare con Marracash e con Geolier a questo brano è stato per me motivo di grande

soddisfazione – racconta TY1 – Marra è un mostro sacro del rap italiano che non ha bisogno di presentazioni, mentre Geolier è una delle voci più rappresentative della nuova scuola. La forza di Fantasmi è da ricercare nella sua spontaneità. L’idea per il beat di “Fantasmi” è nata riascoltando Free degli Ultranate, il suono che ne è scaturito ha ispirato Marracash e Geolier a scrivere una vera e propria poesia”

Grazie ad un sound ammaliatore in grado di catturare sin dal primo ascolto, “FANTASMI” è un pezzo di grande impatto che unisce in un tutt’uno davvero sorprendente i flow di Marracash e di Geolier. Due generazioni a confronto che in questo brano s’intrecciano perfettamente e che sotto l’attenta regia dell’avveniristico producer di origine campana, affrontano in maniera disarmante il tema dei “Fantasmi”, intesi come i demoni che ognuno di noi è destinato ad affrontare prima o poi nella propria vita. Fantasmi che spesso, scaturendo da veri e propri traumi del passato, ci tormentano come avvoltoi, impedendoci di vivere serenamente la nostra esistenza o di godere a pieno dello status raggiunto.

Attraverso DJUNGLE TY1 è pronto a tornare sulla scena da protagonista, mostrandosi finalmente in tutte le sue mille anime e sfaccettature musicali, senza mai dimenticare le sue radici. La copertina del disco è curata dall’artista Gianfranco Villegas e scattata da Francesco Bonasia, mostra un bambino con il logo di TY1 rasato sulla nuca, immerso in quella che appare come la perfetta raffigurazione di una giungla urbana (rievocata dal titolo del progetto “DJUNGLE”), su cui si stagliano cemento e palazzoni, ma anche un immaginario colorato dalla fantasia (e presumibilmente dal talento) del giovane ragazzo.

TY1 miglior dj scena hip hop italiana

Considerato come il miglior DJ della scena hip hop Italiana nonché uno dei più talentuosi producer della scena contemporanea, TY1, al secolo Gianluca Cranco, è un veterano della scuola hip hop, attivo da più di 20 anni. Poliedrico e trasversale nel corso della sua carriera, TY1 ha saputo interpretare e rappresentare al meglio la scena urban, cogliendo i punti di forza di ogni artista con cui ha collaborato durante gli anni, rinnovandosi nel tempo attraverso la continua ricerca in grado di abbracciare l’esplosione di diversi stili e range musicali.

