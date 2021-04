Sky Arte presenta la nuova stagione di LUCE SOCIAL CLUB

PIERO PELÙ, ANDREA DE SICA, FRANCESCO PEGORETTI & DALIA COLLI, MARCO CASTELLO

È in programma venerdì 23 aprile alle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e in streaming su NOW e disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://video.sky.it/arte, la nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, il format televisivo di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Luce Social Club, di cosa si parla ?

Una serata interamente dedicata alla “linea d’ombra”, attraverso l’incontro con ospiti che, come di consueto, porteranno la propria testimonianza artistica e la propria lettura di quale sia quel punto oltre il quale si diviene adulti.

Primo ospite della puntata è il regista Andrea De Sica che, oltre a raccontare il rapporto con la sua famiglia, primo luogo di formazione cinematografica, presenterà il suo ultimo film “Non mi uccidere”, disponibile dal 21 aprile sulle principali piattaforme di video on demand per Warner Bros Italia. Il film vede protagonisti Alice Pagani e Rocco Fasano ed è tratto dall’omonimo libro di Chiara Palazzolo.

Ospite in studio anche Piero Pelù con il suo nuovo libro “Spacca l’infinito. Il romanzo di una vita”. In veste di scrittore, il rocker italiano per eccellenza, racconta il dialogo e la riscoperta della parte fanciullesca e più pura che è in ognuno di noi.

Ospiti anche l’hairstylist Francesco Pegoretti e la makeup artist Dalia Colli, per la loro nomination agli Oscar 2021 per la categoria “Trucco e acconciature” per il film “Pinocchio” di Matteo Garrone.

Infine, ospite musicale della serata è Marco Castello, tra i nuovi talenti musicali italiani più originali, che si esibirà sul palco accompagnato dalla resident band di Luce Social Club e presenterà “Contenta tu” il suo disco d’esordio rilasciato a febbraio.

LUCE SOCIAL CLUB – Il programma

Attraverso un mix di linguaggi e scritture diverse, Luce Social Club si distingue nel panorama televisivo per un approccio alla cultura trasversale ed eterogeneo, approfondendo ed esplorando sul piccolo schermo aspetti, dettagli e curiosità legate al processo creativo e all’espressione artistica in tutte le sue manifestazioni.

Ogni puntata del programma ospiterà personaggi del panorama cinematografico, teatrale, musicale e artistico contemporaneo, alla scoperta di biografie, passioni, tecniche, stili, fino alle ossessioni che spesso si annidano dietro il successo di un volto, di un film, di un quadro, di una pièce, di un gruppo musicale – e di tutto ciò che il cinema mette insieme e che poi finisce per depositarsi nell’immaginario collettivo.