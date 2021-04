“Save your tears remix feat. Ariana Grande”

The Weeknd fuori ora “save your tears remix feat. Ariana Grande”

online anche il video animato

ascolta “Save Your Tears Remix feat. Ariana Grande”: https://island.lnk.to/saveyourtearsremix

Per guardare il video ufficiale:https://www.youtube.com/watch?v=LIIDh-qI9oI

Da oggi è fuori ovunque “Save Your Tears (Remix)” di The Weeknd

feat. Ariana Grande. Contemporaneamente, è disponibile online il video animato diretto da Jack Brown e prodotto da Blinkink, con entrambi gli artisti protagonisti. L’artista disco di diamante The Weeknd e la vincitrice di Grammy Ariana Grande continuano la

loro tradizione di collaborazioni di grandissimo successo dopo “Love Me Harder” e “off the

table”.

“Save your tears” disco platino in Italia

“Save Your Tears” nella sua versione originale è un brano di punta dell’album che ha segnato il 2020 “After Hours”, certificato disco di platino in Italia e tuttora in Top 20 nella classifica FIMI degli album più venduti. “Save Your Tears” ha ottenuto il disco di platino in Italia e ha raggiunto 1 miliardo di stream, oltre che ad essere stabile nella Top 5 dei brani più trasmessi in radio in Italia e nella Top 50 di Spotify Italy.

The Weeknd ha ottenuto il riconoscimento di “Most Streamed Artist” del 2021 e “After Hours” è tutt’ora l’album con più stream dalla sua pubblicazione all’inizio del 2020.

Contiene hit come “Blinding Lights” (triplo disco di platino) e la stessa “Save Your Tears”.

The Weeknd ha annunciato l’ “After Hours Tour”, che porterà il cantante live a Milano l’1

novembre 2022, unica data italiana, presso il Mediolanum Forum.