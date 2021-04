“Per strada è la felicità” nuovo romanzo di Ritanna Armeni

“Per strada è la felicità” di Ritanna Armeni

Ritanna Armeni torna in libreria il 6 maggi0 2021 con un romanzo, Per strada è la felicità, per Ponte alle Grazie, nel quale racconta, questa volta su basi parzialmente autobiografiche, la vicenda di Rosa, studentessa universitaria di provincia che arriva a Roma in pieno ’68, curiosa e avida di vita, e con una passione per Rosa Luxemburg. Arrivata nella capitale, incontra la forza coinvolgente e travolgente dei grandi movimenti: operaio, studentesco e, naturalmente, femminista. Scopre così che la felicità non è solo e tanto una questione privata ma qualcosa che si può trovare pienamente in un progetto di emancipazione collettivo e di cambiamento della società, partecipando a pieno di un clima rivoluzionario, al di là del proprio limitato orizzonte personale. Una rinascita attraverso l’impegno politico e l’autonomia come donna e come persona. Un romanzo non nostalgico, tuttavia, ma con una freschezza attualissima.

In un periodo per noi di grande attenzione alle storie di donne, avendo due autrici candidate al premio Strega (Calandrone e Ginzburg), e pubblicato da poco Atwood, Solnit, Wetmore, Cheng, il romanzo di Ritanna è un’uscita importante e coerente che speriamo possa incontrare anche il vostro interesse e piacere di lettrici e lettori.

“Per strada è la felicità”, il libro

“C’è un filo rosso nella storia delle donne che attraversa i fatti e che spesso rompe schemi e convinzioni, per inseguire un’idea di libertà. Il difficile è farlo emergere, renderlo evidente anche quando il solo raccontarlo sembra dissacrante. Ritanna Armeni ci riesce.”

la Repubblica

Rosa è una brava ragazza di provincia che arriva a Roma a vent’anni con l’obiettivo di laurearsi e trovare un lavoro. Ma siamo alla vigilia del Sessantotto e il fermento della rivolta abita ovunque: nei viali dell’università, sugli striscioni delle piazze, ai cancelli delle fabbriche. Quando il movimento studentesco esplode tutto cambia, anche Rosa. In quei mesi incandescenti, in cui si occupano le facoltà, si scatena la violenza di manganelli e lacrimogeni, si assapora la sferzante allegria della ribellione Rosa si trasforma in una giovane donna, va a vivere in una comune, prende in mano la sua vita e ne paga pegno. Orientandosi fra amore e amicizie, tra i grandi classici del marxismo e un movimento che vuole cambiare il mondo incontra un’altra Rosa, Rosa Luxemburg, e con lei intreccia un rapporto serrato con momenti di complicità e di rottura, di immedesimazione e di lontananza. Il vento del nuovo femminismo conduce la “brava ragazza” e le sue compagne in percorsi sconosciuti, rende la ribellione più audace, la voce più netta, la lotta più chiara e autonoma. Rosa vive gli anni della ribellione all’ordine maschile e partecipa all’ assalto al cielo delle giovani donne che colgono a piene mani l’occasione di diventare sé stesse, di cambiare la loro vita e quella di chi verrà dopo di loro.

“Percorse i viali dell’università, guardò il via vai

di ragazze e ragazzi, finalmente liberi da giacche

e maglioni, i vestiti colorati, sentì il profumo dei tigli

in fiore, l’odore dell’estate, vide le bandiere rosse

sulla facoltà di Fisica, un corteo che usciva da Legge,

due ragazzi che distribuivano volantini, le piacque

la confusione, i saluti. Ebbe voglia di ballare e di

abbracciare, di nuove esperienze, di gettarsi nel

gorgo, senza timidezze e paure. Godendo di tutto.

La felicità era per strada. Doveva solo accoglierla.”