Panini Comics presenta The Boys: Cara Becky

The Boys : Cara Becky

L’atteso inedito a fumetti che costringerà Hughie

a fare un inaspettato viaggio nel passato

Uscita: 1 aprile

Prezzo: € 21,00

Pagine: 176

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Abbiamo imparato in questi anni a conoscere i Boys, i personaggi della saga creata da Garth Ennis e Darick Robertson, diventata un vero e proprio cult in tutto il mondo anche grazie alla serie di successo di Amazon Prime Video.

Panini Comics presenta ora The Boys: Cara Becky, lavoro inedito di Ennis e Robertson con i disegni di Russ Braun (Jack of Fables).

Cara Becky è il prequel di The Boys e si concentra sul passato di Becky, la moglie di Billy Butcher che scatena alcune delle dinamiche più importanti nel filone narrativo principale della serie.

Dodici anni dopo gli eventi narrati in The Boys, Hughie è tornato a vivere in Scozia e non si decide a sposare Annie.

Ma l’apparizione di un vecchio documento – il diario di Becky – lo riporta nel violento passato di Butcher. Questa è una storia dei Boys di cui Hughie non sapeva nulla e con cui, volente o nolente, dovrà fare i conti.

Gli autori

GARTH ENNIS

Inizia la sua carriera di sceneggiatore sulla storica rivista britannica 2000 AD. Sono proprio le sceneggiature di Judge Dredd che convincono l’americana DC/Vertigo ad affidargli Hellblazer, che scriverà fino al 1994 facendone un successo di culto.

DARICK ROBERTSON

Comincia a disegnare fumetti poco più che ventenne quando realizza alcuni episodi della Justice League per DC Comics. Passa poi alla Marvel lavorando su Wolverine, Spider-Man e New Warriors.

RUSS BRAUN

Nato a New York, disegna fumetti da oltre venticinque anni a parte un lungo intermezzo passato alla Disney Feature Animation.

