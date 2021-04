2Cellos – Esce oggi “Livin’ on a prayer”, nuovo singolo

I 2CELLOS

ovvero le due rockstar mondiali del violoncello, Luka Šulić e Hauser, si sono ritrovati per celebrare il loro decimo anniversario insieme con una versione impetuosa e appassionante di uno dei brani più rappresentativi dei Bon Jovi, Livin’ on a Prayer.

La loro

interpretazione, la prima insieme da due anni a questa parte, esce oggi per Sony Music Masterworks come nuovo singolo, accompagnato dal relativo video, e ancora una volta esalta al massimo quello stile musicale inconfondibile che fa impazzire i fan dei 2CELLOS, grazie a una performance sublime e dalla forte carica emotiva. Livin’ on a Prayer è in streaming e download a questo link. Qui il video

Dichiarazioni

“Ha un’introduzione dal sapore mistico, che suona perfetta con il violoncello” dicono i 2CELLOS a proposito del brano. “Ricreare il resto del pezzo in modo interessante invece è stata una discreta sfida, ma funzionerà alla perfezione quando potremo tornare a esibirci dal vivo, soprattutto suonandolo nella parte finale del nostro show. Sappiamo già che tutti i nostri fan ci accompagneranno cantando”.

Loro sono

il versatile fenomeno mondiale composto da due eccellenti violoncellisti dalla formazione rigorosamente classica, che hanno raggiunto la notorietà nel 2011 quando il video della loro personale reinterpretazione della hit di Michael Jackson Smooth Criminal diviene virale su Youtube.

I due

Luka Šulić e Hauser, da quel momento incrementano il proprio successo, affermandosi per lo stile musicale energico e carico di passione che permette loro di diventare rockstar del violoncello di fama mondiale.

Insieme

hanno totalizzato l’impressionante quantitativo di 1,3 miliardi di visualizzazioni su Youtube, 5,5 milioni di iscritti al canale ufficiale, 1 miliardo di ascolti sulle piattaforme digitali e hanno venduto poco meno di 1 milione di biglietti per i loro concerti in tutto il mondo.

Hanno portato

il violoncello oltre limiti inimmaginabili, con il loro stile distintivo capace di abbattere i confini fra i diversi generi musicali, dalla classica al pop, dal rock alle colonne sonore per il cinema. Noti per le loro infuocate esibizioni dal vivo, I 2CELLOS hanno suonato attraverso tutti i continenti, in luoghi storici di ogni tipo, fra i quali la Royal Albert Hall a Londra, il Radio City Music Hall di New York, la Sidney Opera House in Australia, le Terme di Caracalla e l’Arena di Verona in Italia.

Hanno avuto

l’occasione di suonare con leggende come Steven Tyler, Andrea Bocelli, Zucchero, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age e George Michael, fra i tanti, e sono stati scelti da Sir Elton John per accompagnarlo in tour sia come special guest dei suoi concerti sia come parte della sua band sul palco.

Celebrano

quest’anno il loro 10° anniversario e continuano a lavorare per conquistare nuove galassie.

Contatti

2CELLOS.com | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | TikTok