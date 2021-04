“Napules” il nuovo singolo di Giulia Molino

Giulia Molino e il nuovo singolo “Napules”

La rapper e autrice Giulia Molino pubblica oggi il nuovo singolo “Napules”, un inno d’amore alla città di Napoli

La rapper e autrice Giulia Molino pubblica oggi il nuovo singolo “Napules”, un inno d’amore alla città di Napoli

Ascoltalo qui: https://vir.lnk.to/Napules

Si chiama Giulia Molino la poliedrica artista napoletana, rapper e autrice, che pubblica oggi il suo nuovo singolo “Napules”, scritto dalla stessa cantante assieme a Carlo Avarello e Niccolò Verrienti.

Giulia Molino parla del brano

A proposito del brano, Giulia ha dichiarato: “Napules è un quadro nel quale ho provato a dipingere l’amore che si respira nella mia città: Napoli, appunto. E non solo. All’interno del singolo, parlo dell’ospitalità, degli odori, del senso di appartenenza al proprio territorio che accomuna in particolar modo i meridionali. E non è un caso la scelta della data di pubblicazione, nonché il 21 aprile, in quanto esattamente lo stesso giorno di un anno fa,

Vittorio Feltri ha ben pensato di esporre il suo pensiero riguardo i meridionali, definendoli inferiori, invidiosi, rabbiosi. Ecco, Napules nasce allora. Napules ha preso forma dopo aver ascoltato queste ignobili dichiarazioni di Feltri. Credo che l’Italia tutta si sia dissociata dal suo pensiero, non soltanto il sud. Questo perché non esistono confini territoriali e non esistono fazioni quando ad essere messo in discussione è il buon senso. Feltri dovrebbe vergognarsi, e ancora oggi lo invito a scusarsi. Scusarsi perché nessun uomo, a prescindere da nord o sud, est oppure ovest, dovrebbe essere additato come “inferiore”. Le sue parole discriminatorie non fanno altro che dimostrare quanto smisurata sia la sua ignoranza e chiusura mentale. E “Napules” è pronta a prendere per mano chiunque la ascolti e portarlo, tramite la musica, fra la mia gente, tutt’altro che inferiore. La prossima

volta, caro Feltri, conta fino a dieci e… statt zitt!”.

Una spassionata lettera d’amore che Giulia scrive in onore della sua città, di cui elogia la profonda bellezza e in cui non c’è spazio per inutili stereotipi e pregiudizi.

“NAPULES” segue la pubblicazione dei brani “COMM’ A LL’ARIA” e “CCHIU’ FORT’”, cantato in collaborazione con Lele Blade e Hal Quartièr.

Giulia Molino e le sue esperienze musicali

Dopo diverse esperienze, tra cui la partecipazione all’IDA Academy, Giulia Molino, campana di Torre del Greco, entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2019/2020.

Proprio qui ha modo di convincere i giudici cantando due brani: un suo inedito “Solo questo mi è rimasto” e un brano di Ghali “Happy Days” (con le nuove barre riscritte da lei in napoletano) che le permettono di passare le selezioni riscontrando fin da subito un grande entusiasmo da parte del pubblico. Durante il percorso nel programma, che l’ha portata fino alla finale (secondo posto nel canto), si è fatta conoscere per diverse esibizioni e inediti come “Va Tutto Bene” (brano che ha superato le 30.000 copie vendute), e “Nietzsche”, brano in cui mostra tutto il suo talento nella scrittura raccontando la sua storia da

adolescente che ha dovuto lottare contro un mostro invisibile e letale, l’anoressia.

A marzo è uscito il suo primo album che ha esordito direttamente nella Top Ten della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia.

Tra le ultime esperienze vince il Premio Lunezia 2020 per il valor musical-letterario delle sue canzoni.