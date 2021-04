In onda venerdì 9 aprile alle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400)

on demand e in streaming su NOW e disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://video.sky.it/arte

Lla nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, il programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Una puntata in tema “conformismo e anticonformismo”

un fil rouge che accomuna tutti gli ospiti in studio. Prima ospite della serata è l’attrice Sonia Bergamasco, da sempre impegnata con successo sia sul fronte teatrale che su quello cinematografico, con importanti esperienze anche in televisione.

In attesa di vederla in veste comica nel sequel del film “Come un gatto in tangenziale”, Sonia Bergamasco ha da poco terminato le prove dello spettacolo teatrale “Chi ha paura di Virginia Wolf?”, pièce diretta da Antonio Latella che debutterà non appena riapriranno i teatri.

Ospite della puntata anche Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma

dove, sotto il brand Eliseo, ha creato una vera e propria factory dell’arte, attualmente al lavoro sulla produzione dei nuovi film di Roman Polanski e di Woody Allen, oltre che per la serie tv “Impero” diretta da Fabio Resinaro.

In studio anche la scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi

reduce dalla pubblicazione del suo ultimo romanzo “Questo giorno che incombe”, edito da HarperCollins Italia.

Sul fronte musicale, il super ospite della serata sarà Paolo Fresu che si esibirà

nei brani “Moto perpetuo”, “E se domani” e “Another road to Timbuctu”, accompagnato dalla Luce Social Band.

Una carriera lunghissima che lo ha reso una delle figure di riferimento del jazz mondiale, celebrata, in occasione dei suoi sessant’anni, con la pubblicazione del cofanetto “P60LO FR3SU” e con l’evento concertistico dal titolo MUSICA DA LETTURA.

LUCE SOCIAL CLUB – Il programma

Attraverso un mix di linguaggi e scritture diverse, Luce Social Club si distingue nel panorama televisivo per un approccio alla cultura trasversale ed eterogeneo, approfondendo ed esplorando sul piccolo schermo aspetti, dettagli e curiosità legate al processo creativo e all’espressione artistica in tutte le sue manifestazioni.

Ogni puntata del programma ospiterà personaggi del panorama

cinematografico, teatrale, musicale e artistico contemporaneo, alla scoperta di biografie, passioni, tecniche, stili, fino alle ossessioni che spesso si annidano dietro il successo di un volto, di un film, di un quadro, di una pièce, di un gruppo musicale – e di tutto ciò che il cinema mette insieme e che poi finisce per depositarsi nell’immaginario collettivo.

La trasmissione ha appena inaugurato la seconda stagione

dopo il successo della precedente edizione che ha visto partecipare un totale di oltre 120 ospiti. Nel solo 2020, hanno attraversato gli studi di Luce Social Club personaggi come Sandro Veronesi, Ferzan Ozpetek, Paola Minaccioni, Pupi Avati, Vittorio Sgarbi, Tosca.

E ancora Zerocalcare, Giorgio Colangeli, Marina Rei, Alice Pasquini, Samuel

Rocco Papaleo, Vincenzo Salemme, Ema Stockholma, Massimo Popolizio, Fabrizio Gifuni, Vinicio Marchioni, The Zen Circus, Susanna Nicchiarelli, Edoardo Pesce, Motta, Sydney Sibilia, Daniele Luchetti, Caterina Guzzanti, Alessandro Preziosi, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Isabella Ragonese e molti altri.

Luce Social Club è un programma prodotto da ERMA PICTURES

in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.