Joseph Beuys a 100 anni dalla nascita

Lecture, Performance, Video, Incontri e Testimonianze

a cura di Manuela Gandini e Susanna Schoenberg

11,12,13,14,15 maggio, ore 21:00 – live streaming sui canali Youtube Facebook del

Teatro Out Off

Joseph Beuys, nel 2021 ricorre il centenario.

Dopo i “Milanesi eccellenti, Gianni Sassi e Franco Quadri”, tra i maestri che l’Out Off ha guardato nel suo fare e nel suo sperimentare vi è Joseph Beuys di cui nel 2021 ricorre il centenario. Un’importante occasione per raccontare la complessa esperienza di questo artista tedesco che ha rivoluzionato il concetto di arte legandolo profondamente all’espressione della vita dell’uomo e al rapporto con la natura. Vogliamo che i materiali raccolti nelle varie iniziative pensate per il progetto (video, performance, conferenze, mostra) sia collegato all’attualità e che ponga l’attenzione sul momento decisivo che il nostro pianeta sta affrontando con i mutamenti climatici, le crisi economiche e l’emergenza

della pandemia. Con tutta la sua opera Beuys pone al centro l’uomo in un rapporto necessario con la natura, innescando un dialogo che porta a riflessioni ed elaborazioni che trascendono l’arte per divenire pensiero filosofico e politico.

Il Teatro Out Off presenta due iniziative:

dal 11 al 15 maggio 5 serate live streaming, sui canali social del Teatro Out Off, di performance, incontri, letture, proiezioni che esploreranno i diversi ambiti del pensiero di Joseph Beuys. A curare il programma degli eventi Manuela Gandini, critica d’arte e docente presso NABA, Nuova Accademia di Belle Arti nella sua sede di Milano e Susanna Schoenberg filmmaker, media e performance artist e docente all’Accademia di Düsseldorf.

dal 11 maggio al 19 dicembre La Mostra “Der Fehler fängt schon an, wenn einer sich anschickt Keilrahmen und Leinwand zu kaufen” a cura di Patrizio Peterlini. La mostra, allestita nei locali del Teatro Out Off è una selezione di edizioni e poster provenienti dalla Collezione Luigi Bonotto. Le serate in streaming saranno realizzate con la regia video di Stefano Sgarella coordinata da Mino Bertoldo e Lorenzo Loris

La mostra (11 maggio > 19 dicembre – ingresso su prenotazione)

Der Fehler fängt schon an, wenn einer sich anschickt Keilrahmen und Leinwand zu

kaufen

Mostra a cura di Patrizio Peterlini – Opere e documenti dalla Collezione Luigi Bonotto

La mostra prende il titolo dal famoso manifesto di Beuys del 1985: “Le cose iniziano ad andare male quando qualcuno va a comprare un telaio e una tela”. Una dichiarazione di rottura radicale con il mondo dell’arte tradizionale e che testimonia della scelta del maestro tedesco di operare in una dimensione antropologica per la realizzazione di quella che definiva una scultura sociale.