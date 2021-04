Fuori il videoclip di Archimede, nuovo singolo del duo romano

Fedrix & Flaw, “Archimede”

IL NUOVO SINGOLO DEL DUO ROMANO

SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI E SU YOUTUBE

E’ uscito venerdì 9 aprile su tutte le piattaforme digitali e su Youtube Archimede, il nuovo singolo del duo romano Fedrix & Flaw.

Il brano, scritto da Federico Marra (Fedrix) e Flavia Marra (Flaw) e prodotto da Alessandro Forte presso il Pepperpot Studio di Roma,

segna il ritorno del duo dopo il singolo “Già Lunedi” uscito lo scorso dicembre, in cui Fedrix & Flaw hanno tracciato le linee di quello che è il loro nuovo sound:

un pop pulito ma allo stesso tempo macchiato di sonorità urban e R’n’B.

Concetto di urban-pop

Ed è proprio sul concetto di urban-pop che ruota Archimede: il brano vuole simboleggiare il “tornare a galla”

dopo essersi liberati del peso delle paure e dei giudizi di chi si crede sempre un gradino più in alto, di quei giudizi che trascinano giù, e lo fa con un sound divertente ma ricercato.

Archimede si apre poi in un ritornello catchy che è un inno a liberarsi di ogni limite, dei confini e delle gabbie:

“Questo brano significa molto per noi” – raccontano Fedrix & Flaw – “Scriverlo è stato come prendere una boccata d’aria dopo una lunga apnea.

E cantarlo è come poter finalmente respirare. Con questa canzone ci siamo liberati del peso delle paure e dei limiti per poter tornare finalmente a galla.

Tornare a respirare fa sentire liberi, liberi di percorrere l’unica strada giusta, che è la nostra. Archimede è un inno a tutto ciò”.

L’uscita del singolo è accompagnata dal videoclip, realizzato dalla Produzione KILO, dove è stato volutamente messo in scena un mondo

“idilliaco, splendido, floreale”, iper- colorato, sospeso in un non-luogo poco identificabile, in cui la narrazione fantastica e sognante si sposa – per contrasto –

con l’invito razionale del testo a prendere la propria vita in mano.

Guarda il videoclip:

https://youtu.be/EZd5n9blCL8

“Non è un video, è un viaggio in un luogo senza tempo, dove mettiamo in scena quadri che simboleggiano un legame di sangue in cui scorre musica,

passione e amore per ciò che facciamo” – aggiungono Fedrix & Flaw – “È come un viaggio nella nostra mente: niente e nessuno ce la può ingabbiare.

Inquadrati nella parte inferiore del frame volevamo rappresentare la lotta che si affronta nel fare una scalata verso un obiettivo.

La sfida è un atto, e tutto verrà spiegato e compreso passo dopo passo, scalino dopo scalino.

In vesti blu e rosse, rappresentiamo le due parti indispensabili che danno vita, insieme, ad un’unica strada. La nostra.”

IG: https://www.instagram.com/fedrix.flaw

Bio

Federico Marra (Fedrix) e Flavia Marra (Flaw) sono un duo e sono fratelli, che iniziano il loro percorso musicale da molto piccoli,

suonando cover rivisitate nei locali e nelle piazze di Roma. Partecipano a diversi concorsi canori con le loro prime canzoni inedite:

Je sò Pazzo (Fiuggi 2017), Festival Show (Caorle 2018), Summer Day Contest (Fondi 2018).

Nell’autunno del 2018 partecipano alle selezioni di Area Sanremo uscendone vincitori e nel Dicembre 2018 gareggiano sotto etichetta Warner Music a Sanremo Giovani

con il brano “L’impresa”, primo singolo pubblicato su tutte le piattaforme digitali, di cui successivamente uscirà anche un videoclip.

Nel corso del 2019 Federico lavora nel doppiaggio di parti cantate per serie tv, film

e cartoni animati in collaborazione con il Maestro Francesco Longo (Netflix, Universal, Amazon Prime Video).

Nel gennaio 2020 iniziano la registrazione di un nuovo progetto in collaborazione con il producer Alessandro Forte (Aiello, Galeffi, Scrima) presso lo Studio Pepperpot di Roma.

Questo progetto ha permesso al duo di sperimentare nuove sonorità che spaziano dal pop all’urban/R&b.

Il 18 dicembre 2020 pubblicano un nuovo singolo: “Già Lunedì”. Il brano è presente su tutte le piattaforme musicali e su YouTube con il videoclip.