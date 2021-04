Emanuele Aloia, “Sindrome di Stendhal” fuori il 16 aprile

Emanuele Aloia, “Sindrome di Stendhal”

FUORI VENERDÌ 16 APRILE 2021

L’ALBUM D’ESORDIO

PRESENTATO ALL’INTERNO DI LOCATION

SUGGESTIVE A FIRENZE

IN ESCLUSIVA PER TIKTOK

E NELLO STESSO GIORNO IN RADIO CON IL SINGOLO

“NOTTE STELLATA”

Emanuele Aloia pubblica domani il suo album d’esordio “Sindrome di Stendhal”,

disponibile in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali, e presentato a Firenze in esclusiva per TikTok.

Da domani sarà in rotazione radiofonica con il singolo “Notte Stellata”.

Dopo il successo di “L’urlo di Munch” e “Girasoli”, entrambi disco d’oro, e “Il bacio di Klimt”, doppio disco di platino

e in posizione #20 nella classifica delle canzoni più acquistate del 2020 all’interno della TOP 100 FIMI Italia,

Emanuele Aloia oggi conta più di 92 milioni di streaming e 68,5 milioni di views con la sua musica.

Con il suo album d’esordio “Sindrome di Stendhal”, anticipato anche dal brano “Quando Dio ti ha inventata”, è pronto a trasformare l’arte in melodia.

“Sindrome di Stendhal” è il primo progetto discografico del cantautore, contenente 13 tracce interamente scritte e composte da Emanuele Aloia,

affiancato da Steve Tarta, che ne ha curato anche la produzione.

“Notte stellata”

è il singolo e prima traccia dell’album, da domani in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Una canzone che si apre apparentemente come una ballad, per poi cambiare completamente ritmo, affidandosi alla dinamicità della chitarra e della cassa dritta.

Emanuele è “un viandante sul mare che cerca un senso all’amore” e lo fa nel suo stile:

affidandosi alla musica ed alle contaminazioni con l’arte, regalando quello che è il brano con più citazioni in assoluto all’interno del disco.

L’album racchiude, in un quadro finalmente completato, tutto l’universo del cantautore, popolato da pittori, scrittori

e dalle parole e dai protagonisti delle opere d’arte più famose di sempre: dalla Venere di Botticelli a Banksy, da Romeo e Giulietta all’eterno ritorno di Nietzsche.

Un vero e proprio inno alla cultura e alla bellezza in ogni sua forma, di quelle che lasciano senza fiato. E immersi in una tale meraviglia non resta che fermarsi ad ascoltare.

«Nella vita mi è capitato spesso di perdere l’equilibrio. Non l’ho perso solo nei momenti di difficoltà ma anche nei momenti felici.

Quando finisco di scrivere una canzone e la riascolto se si crea la giusta magia, mi perdo dentro le parole iniziando ad avere vertigini.

In questo disco le canzoni non hanno tempo. L’unica reale ambizione è quella di far trovare alle persone l’armonia nel disequilibrio.

Credo che esista musica anche nel caos, dentro una caduta, nel mare di un pianto e forse proprio lì, si nascondono le canzoni più belle.»

LA GALLERIA DEGLI UFFIZI E IL GIOVANE CANTAUTORE EMANUELE ALOIA

INSIEME PER CELEBRARE LA GIORNATA MONDIALE DELL’ARTE