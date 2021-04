Fujifilm presenta la nuova stampante instax mini Link

La nuova stampante ideata da Fujifilm per Nintendo Switch

Fujifilm presenta una nuova edizione della stampante per smartphone instax mini Link ideata per vivere in sinergia con una delle console più conosciute, Nintendo Switch. Inoltre, il divertimento del gioco si sposta anche offline, grazie alla nuova app instax mini Link per Nintendo Switch, per offrire ai giocatori un’incredibile esperienza di stampa istantanea con numerosi giochi.

Una nuova App per offrire ai giocatori un esperienza di stampa istantanea

Inoltre è stata sviluppata una nuova app “instax mini Link per Nintendo Switch” per offrire ai giocatori un’incredibile esperienza di stampa istantanea con numerosi giochi.

Il divertimento del gioco si sposta anche offline! FUJIFILM presenta la nuova app instax mini Link per Nintendo Switch, che permette di realizzare, da smartphone, tramite la stampante mini Link, stampe istantanee da molti giochi di Nintendo Switch, come Animal Crossing: New Horizons, Super Mario e New Pokémon Snap.

Ci possono essere diverse scene e schermate che vale la pena catturare e scattare, come i

momenti commemorativi in Animal Crossing: New Horizons, o il ricordo di aver completato uno scenario in Super Mario, oppure i migliori scatti di personaggi e incontri con i personaggi rari del New Pokémon Snap .

Da oggi, grazie alla stampante Link e l’app per smartphone, il mondo del gioco e i relativi

personaggi potranno essere fruiti a tutto tondo dai giocatori e così ampliare il divertimento del gioco anche grazie alla possibilità di trasformare le immagini e i video registrati su Nintendo Switch in stampe instax, da custodire in un album o da usare per decorare la propria stanza.

L’app consente di stampare gli screenshot realizzati durante il gioco (foto / video) e registrati su Nintendo Switch, tramite la stampante Link e grazie a una semplice operazione che legge il QR code visualizzato su Nintendo Switch.

Il rilascio dell’App il 30 aprile 2021

L’app verrà rilasciata il 30 aprile 2021, lo stesso giorno di lancio del nuovo software di gioco New Pokémon Snap per Nintendo Switch. New Pokémon Snap è un gioco in cui occorre trovare vari Pokémon per scattare loro delle foto, catturando movimenti e gesti che solitamente non sono visibili nel dettaglio.