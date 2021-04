Folcast, al concerto del Primo Maggio di Roma

Il cantautore romano sarà tra i protagonisti del concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che quest’anno che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00, e su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

Folcast, il nuovo singolo: “Senti che musica”

È inoltre disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “Senti che musica”, che vede la partecipazione straordinaria di Roy Pace Il brano (disponibile in streaming e download al seguente link https://folcast.lnk.to/SentiCheMusica e in radio dal 30 aprile), è un vero e proprio inno alla musica.

In un anno come questo difficile e complesso per tutto il settore, nel brano di Folcast la musica viene celebrata nella sua forma più pura e raccontata come elemento di gioia che unisce popoli e culture. “Senti che musica” infatti celebra l’incontro tra le voci di Folcast e Roy Paci, che fa volare il brano a Cuba e Caraibi mentre batteria, basso e chitarre dei Selton ci portano sulle spiagge di Santa Catarina, Brasile meridionale.

Il brano, scritto e composto da Folcast con Roy Paci e Lorenza Ventrone, vanta il contributo di musicisti d’eccezione: i Selton (Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ramiro Levy – rispettivamente batteria e percussioni, basso, chitarra), Vito Scavo (Trombone), Tommaso Colliva (tastiere e produzione artistica), oltre che lo stesso Roy Paci (tromba, flicorno, arrangiamento e direzione fiati).

Folcast: prevendite per lo “Scopriti Club Tour”

Sono disponibili, su www.ticketone.it e su tutti i circuiti ufficiali, le prevendite per lo “Scopriti Club Tour”, prodotto e organizzato da OTR.

Questo il calendario completo:

11 novembre, Circolo Arci Magnolia – MILANO

12 novembre, Spazio 211 – TORINO

19 novembre, New Age – RONCADE (TV)

20 novembre, Locomotiv Club – BOLOGNA

26 novembre, Smav – SANTA MARIA A VICO (CE)

27 novembre, Largo Venue – ROMA

