Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si contenderanno lo Scudetto del Campionato 2020/21

di Pallavolo Femminile per la terza volta consecutiva, dopo le Finali 2018 e 2019. Si concludono a Gara-2 le Semifinali PlayOff, con la vittoria per 3-0 dell’Imoco Volley Conegliano in casa della Savino Del Bene Scandicci e il successo per 3-1 in trasferta dell’Igor Gorgonzola Novara contro la Saugella Monza.

Continua, quindi, la “sfida infinita” tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara

il primo appuntamento per le Finali Scudetto è fissato per Sabato 17 Aprile alle 20:30 al PalaVerde di Villorba, mentre Gara 2 verrà disputata al PalaIgor di Novara Martedì 20 alle 20:30, l’eventuale Gara-3 avrà luogo Sabato 24 Aprile alle 20:30 nell’impianto di casa dell’Imoco Volley Conegliano.

Tutte le sfide saranno trasmesse su Rai Sport + HD, canale 57 del Digitale Terrestre e 121 della piattaforma TivùSat.

Considerando i risultati delle Semifinali Scudetto, le due finaliste e la Saugella Monza

in qualità di migliore classificata in Regular Season – escluse appunto Imoco e Igor che hanno occupato le prime due posizioni – prenderanno parte all’edizione 2022 della CEV Champions League Volley.

Battendo per 3-0 la Savino Del Bene Scandicci, l’Imoco Volley Conegliano

ha conquistato la sua 61° vittoria consecutiva, ottenendo così l’accesso alla quinta Finale Scudetto nella sua storia. Dopo una fuga iniziale della Savino Del Bene nel primo set, Conegliano ricuce con Sylla e sorpassa definitivamente con Egonu per il 23-25.

Nel secondo set, invece

le Pantere mantengono sempre una certa distanza dalle avversarie, soprattutto con gli attacchi di Hill, top scorer del parziale con 6 punti: il set termina 19-25.

Anche nell’ultimo parziale Conegliano parte subito con l’acceleratore

spinta da una strepitosa Sylla, MVP della gara con 14 punti e 3 muri: De Kruijf sigla il punto del 15-25 e iniziano i festeggiamenti dell’Imoco Volley, una vittoria dedicata a “Paolone” Sartori, emblema del tifo gialloblù e scomparso esattamente un anno fa.

Nella gara dell’Arena di Monza, l’Igor Gorgonzola Novara bissa il successo di Gara-1

contro la Saugella e vola alle Finali Scudetto.

Chirichella e compagne, sconfitte dalle rosablù nella regular season sia all’andata che al ritorno, vendicano così gli stop subiti imponendosi per due volte di fila sulle lombarde, anche stasera senza il loro allenatore Marco Gaspari (assente da Gara 1 contro Chieri dei Quarti di Finale).

A fare la differenza per la Igor Gorgonzola nel confronto con le rosablù

sono ancora una volta i meno errori commessi e la giornata di grazia di Bosetti (MVP con 17 punti, di cui 3 muri), ben supportata dalla precisa Daalderop e l’efficace Washington dal centro.

A Monza, generosa e mai doma, nonostante la stanchezza per le tante gare giocate

nell’ultimo periodo, non è bastata una partenza sprint, coronata dalla vittoria del primo set e le rimonte convincenti delle metà di secondo e quarto set per riaprire il match.

I 13 muri di squadra, di cui 6 di Heyrman e 4 di Danesi, e le bordate di Begic e Meijners, con i velenosi turni dai nove metri di Squarcini, sono i dati che certificano comunque la qualità della reazione delle padrone di casa, sconfitte per la seconda volta sul loro campo di gioco in tutta la stagione considerando Campionato, CEV Cup, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

La cronaca dettagliata dei match è disponibile nella sezione “NEWS” del sito di Lega Pallavolo Serie A Femminile