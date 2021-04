daNno pubblica il suo nuovo singolo “L’Antidoto”

daNno, “L’Antidoto”

Dopo il successo di “È troppo bello” che ha superato i 20K stream su Spotify e le 55K visualizzazioni su YouTube

la giovane promessa daNno pubblica venerdì 23 aprile “L’Antidoto” il suo nuovo singolo

Online da venerdì 23 aprile anche il videoclip del brano

La giovane promessa daNno pubblica venerdì 23 aprile il suo nuovo singolo “L’antidoto” (Digital Noises/ THEWEBENGINE). Online da venerdì 23 aprile anche il videoclip ufficiale.

daNno racconta il brano

“La struttura particolare del brano – a partire dall’assenza di un chorus – rappresenta la mancanza di una soluzione per una storia d’amore che avvelena e salva allo stesso tempo. – racconta daNno – La musica e il testo sospingono l’ascoltatore come le onde del mare, senza pace, trascinato a riva e poi di nuovo via; specchio dei sentimenti e delle emozioni che in una relazione difficile si alternano in un costante circolo vizioso. Non può esserci amore senza sofferenza, anzi divengono l’una specchio dell’altra, fino a non distinguere più chi sia il veleno e chi l’antidoto in questa relazione ormai tossica. Questo perpetuo tormento si concluderà nel cuore dell’ascoltatore, separarsi e soffrire o restare e morire?”

daNno, pop e elettronica si fondono

“L’antidoto” è un brano profondo e malinconico, in cui sonorità pop si fondono all’elettronica. Il brano ruota attorno a sentimenti contrastanti: da un lato la consapevolezza del ruolo salvifico dell’altra persona, dall’altro la presa di coscienza che la relazione possa essere dannosa per entrambi e non ci sia un compromesso per stare bene in due. Un singolo che lascia l’ascoltatore stregato per la sua intensità e in cui la vocalità eccezionale di daNno trova la sua dimensione ideale.

