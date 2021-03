A sorpresa la popstar pubblica anche “Love Story” (Taylor’s version) Elvira remix”

Per ascoltare “You All Over me (From the Vault)”: https://taylor.lnk.to/yaom

“Love Story Elvira Remix”: https://taylor.lnk.to/LSTVremix

Per preordinare “Fearless”: https://isl.lnk.to/FearlessTaylorsVersion

Cosa è stato pubblicato

E’ uscito venerdì 26 marzo “You All Over me (feat. Maren Morris) (Taylor’s Version) (From The Vault)”, primo brano inedito dell’album “Fearless (Taylor’s version)”, in uscita il prossimo 9 aprile.

La novità

Questo disco, è uno dei primi progetti discografici di Taylor Swift, completamente ri-registrato con l’aggiunta delle bonus track pubblicate nel 2008, il brano “Today Was A Fairytale”, parte del film “Appuntamento Con L’amore”, e 6 canzoni inedite.

Collaborazione

Nel nuovo singolo è presente la cantante Maren Morris nelle back vocals. Inoltre, giovedì 25 marzo è andata in onda un’anteprima di “You All Over Me (feat. Maren Morris) (Taylor’s Version) (From The Vault)” a “Good Morning America”.

Taylor ha inoltre pubblicato “Love Story (Taylor’s Version) Elvira Remix”, il remix del brano “Love Story (Taylor’s Version)” con oltre 48 milioni di streams su Spotify.

Tracklist “Fearless (Taylor’s Version)” in uscita il 9 aprile:

Fearless (Taylor’s Version) Fifteen (Taylor’s Version) Love Story (Taylor’s Version) Hey Stephen (Taylor’s Version) White Horse (Taylor’s Version) You Belong With Me (Taylor’s Version) Breathe (feat. Colbie Caillat) (Taylor’s Version) Tell Me Why (Taylor’s Version) You’re Not Sorry (Taylor’s Version) The Way I Loved You (Taylor’s Version) Forever & Always (Taylor’s Version) The Best Day (Taylor’s Version) Change (Taylor’s Version) Jump Then Fall (Taylor’s Version) Untouchable (Taylor’s Version) Forever & Always (Piano Version) (Taylor’s Version) Come In With The Rain (Taylor’s Version) Superstar (Taylor’s Version) The Other Side Of The Door (Taylor’s Version) Today Was A Fairytale (Taylor’s Version) “You All Over Me (feat. Maren Morris) (Taylor’s Version) (From The Vault)” Bonus Track 2 (From The Vault) Bonus Track 3 (From The Vault) Bonus Track 4 (From The Vault) Bonus Track 5 (From The Vault) Bonus Track 6 (From The Vault)