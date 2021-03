Domenica 28 marzo INTER-MILAN alle 12.30

Live su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, in streaming su NOW

Torna la Serie A Femminile, con due appuntamenti della diciassettesima giornata, live su Sky Sport e in streaming su NOW. Domani, sabato 27 marzo, alle 12.30 su Sky Sport Serie A, in streaming su NOW, sarà trasmesso il match tra Florentia S.Gimignano-Sassuolo. Si continua domenica 28 marzo sempre alle ore 12.30, live su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, in streaming su NOW, con il derby Inter-Milan. Il pre partita di entrambi i match sarà affidato a Margherita Cirillo, in studio con Giancarlo Padovan; martedì in collegamento con Alice Parisi, centrocampista del Sassuolo, e mercoledì con Raffaella Manieri, ex calciatrice del Milan.

Le altre competizioni

Programmazione Serie A Femminile su Sky Sport e in streaming su NOW

17a giornata

Sabato 27 marzo

Ore 12.30, Sky Sport Serie A

Florentia S.Gimignano-Sassuolo

Telecronaca Gaia Brunelli, commento Martina Angelini

Domenica 28 marzo

Ore 12.30, Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

Inter-Milan

Telecronaca Gaia Brunelli, commento Martina Angelini

Serie A femminile

La Serie A, ufficialmente chiamata Serie A TIMvision per ragioni di sponsorizzazione, è il massimo torneo del campionato italiano di calcio femminile ed è organizzato, dalla stagione 2018-19, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio

L’Associazione Calcio Milan, meglio nota come Milan conosciuta anche come Milan Femminile o con la denominazione commerciale di Milan Women, è la sezione femminile dell’omonima società calcistica italiana per azioni con sede nella città di Milano

Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, e ancora con la denominazione commerciale di Inter Women, è la squadra femminile dell’omonimo club