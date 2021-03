Il primo album live

Dopo quasi vent’anni di carriera, Norah Jones, vincitrice di 9 GRAMMY, cantautrice, pianista e artista più ascoltata in streaming del 2020, pubblica il 16 aprile il suo primo album interamente dal vivo, ‘Til We Meet Again.

Cosa contiene

Una raccolta delle più belle performance registrate tra il 2017 e il 2019 nel corso dei suoi tour mondiali negli Stati Uniti, Francia, Italia, Brasile e Argentina. Il primo singolo “It Was You”, disponibile da oggi in streaming o download, è stato registrato all’Ohana Festival 2018 di Dana Point, in California con Pete Remm all’organo, Christopher Thomas al basso e Brian Blade alla batteria. Gli altri musicisti presenti nell’album sono il bassista Jesse Murphy, il chitarrista Jesse Harris, il flautista Jorge Continentin o e il percussionista Marcelo Costa.

‘Til We Meet Again può essere pre-ordinato da oggi su vinile, CD o digitale

Le 14 canzoni presenti in ‘Til We Meet Again ripercorrono l’intera carriera di Norah Jones fin dal suo debutto nel 2002 con Come Away With Me (“Don’t Know Why,” “I’ve Got To See You Again,” “Cold, Cold Heart”), e poi Feels Like Home del 2004 (“Sunrise,” “Those Sweet Words”), Little Broken Hearts del 2012 (“After The Fall”), Day Breaks del 2016 (“Flipside”,

“Tragedy”) per giungere ai suoi singoli più recenti (“It Was You”, “Begin Again”, “Just A Little Bit”, “Falling” e “I’ll Be Gone”).

L’album si chiude con la splendida performance di “Black Hole Sun” dei Soundgarden con la Jones al piano solo di, un tributo a Chris Cornell registrato al Fox Theatre di Detroit pochi giorni dopo la morte di Cornell avvenuta dopo una performance in quello stesso locale.

Track listing:

1. Cold, Cold Heart (Hank Williams)

Recorded September 20, 2018 at Luther Burbank Center for the Arts, Santa Rosa, CA

2. It Was You (Norah Jones)

Recorded September 28, 2018 at Ohana Festival, Dana Point, CA3. Begin Again (Norah Jones/Emily Fiskio)

Recorded July 28, 2018 at Live au Campo, Perpignan, France

4. Those Sweet Words (Lee Alexander/Richard Julian)

Recorded December 13, 2019 at Vivo Rio, Rio de Janeiro, Brazil

5. I’ve Got To See You Again (Jesse Harris)

Recorded July 28, 2018 at Live au Campo, Perpignan, France

6. After The Fall (Norah Jones/Brian Burton)

Recorded April 8, 2018 at Teatro degli Arcimboldi, Milan, Italy

7. I’ll Be Gone (Pete Remm)

Recorded December 9, 2019 at Espaço das Américas, São Paulo, Brazil

8. Just A Little Bit (Norah Jones/Sarah Oda/Brian Blade/Christopher Thomas)

Recorded December 13, 2019 at Vivo Rio, Rio de Janeiro, Brazil

9. Falling (Norah Jones/Rodrigo Amarante)

Recorded December 13, 2019 at Vivo Rio, Rio de Janeiro, Brazil

10. Tragedy (Norah Jones/Sarah Oda)

Recorded December 13, 2019 at Vivo Rio, Rio de Janeiro, Brazil

11. Sunrise (Norah Jones/Lee Alexander)

Recorded December 16, 2019 at Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina

12. Flipside (Norah Jones/Pete Remm)

Recorded December 13, 2019 at Vivo Rio, Rio de Janeiro, Brazil

13. Don’t Know Why (Jesse Harris)

Recorded July 28, 2018 at Live au Campo, Perpignan, France

14. Black Hole Sun (Chris Cornell)

Recorded May 23, 2017 at Fox Theatre Detroit, Detroit, MI

Produced by Norah Jones and Jamie Landry

Ascoltalo subito

Biografia

Norah Jones si è affermata per la prima volta sulla scena mondiale con l’uscita nel febbraio 2002 di Come Away With Me, il suo disco che ha rivelato una voce nuova e unica successivamente trasformata in un fenomeno globale trionfando ai GRAMMY Awards del 2003. Da allora, la Jones ha vinto nove GRAMMY, ha venduto 50 milioni di album e le sue canzoni hanno totalizzato oltre sei miliardi di streaming in tutto il mondo. Ha pubblicato una serie di album solisti acclamati dalla critica e di successo commerciale: Feels Like Home (2004), Not Too Late (2007), The Fall (2009), Little Broken Hearts (2012), Day

Breaks (2016) e Pick Me Up Off The Floor (2020) – così come gli album con le sue band Little Willies, El Madmo e Puss NBoots con Sasha Dobson e Catherine Popper che hanno pubblicato il loro secondo LP Sister nel 2020. La compilation del 2010 … …Featuring Norah Jones ha evidenziato la sua incredibile versatilità ha raccogliendo le sue collaborazioni con artisti diversi come Willie Nelson, Outkast, Herbie Hancock e Foo Fighters. Dal 2018 Jones ha pubblicato una serie di singoli che includono collaborazioni con artisti e amici come Mavis Staples, Jeff Tweedy, Thomas Bartlett, Tarriona Tank Ball, Rodrigo

Amarante e Brian Blade, alcuni dei quali sono stati compilati nella raccolta di singoli 2019 Begin Again