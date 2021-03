Pamela Prati querela Zorzi!

Giornata di fuoco per il vincitore del gfvip . Prima la convocazione urgente in questura per motivi a lui sconosciuti, poi lo scherzo de Le Iene. Ma andiamo con ordine. Zorzi, in compagnia di due legali, si è presentato in Polizia, per ritirare un documento. Agli atti Tommaso ha potuto constatare che Pamela Prati lo ha querelato per un suo commento nella Casa sul caso Mark Caltagirone. Adesso… la parola passa ai legali. Subito dopo Zorzi ha ‘subito’ uno scherzo de Le Iene che partiva da ‘molto lontano’.

Ma se con ‘Le Iene’ è stata una passeggiata di paura spassosa, con la Prati saranno caos legali.

