Extraliscio: “E’ bello perdersi”

“È bello perdersi” (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music), l’imperdibile album di inediti degli Extraliscio (disponibile in digitale, doppio CD e doppio Vinile: https://smi.lnk.to/ebelloperdersi), ha superato 580.000 streams su Spotify a soli 5 giorni dall’uscita!

Guidati dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, gli Extraliscio (eclettico gruppo capace di unire vari generi musicali in uno stile unico) hanno lasciato il segno al 71° Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera” (musica di Mirco Mariani, testo di Mirco Mariani, Pacifico e Elisabetta Sgarbi).

Gli Extraliscio saranno ospiti in diretta domani, giovedì 11 marzo, di Luca Barbarossa a Radio2 Social Club (programma in onda dalle 10.35 alle 12.00), che andrà anche in replica su Rai2 venerdì 12 marzo (ore 8.40), e venerdì 12 marzo di John Vignola a Radio1 Music Club (programma in onda dalle ore 23.00).

Di seguito la tracklist di “E’ Bello perdersi”:

Disco 1“È bello perdersi” – La nave sul monte, La ballerina sinuosa, Capelli blu, Marisa e temporale, È bello perdersi, Valzer d’Africa, Odiarsi, Amarsi come una regina, Ninna nonna nanna e Bianca Luce Nera.

Disco 2 “Si ballerà finché entra la luce dell’alba” – Il ballo della rosa, Mia cara gioventù, Il giocoliere, Milanesiana di riviera, Il ballo e le lucciole in giardino, Maggio mese gentile, Dolore, interludio, Non partir, Primavera notturna e Medley Rosamunda.