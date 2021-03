Giuseppe Vorro: “Via da qui per un po’ di più”

Oggi esce il videoclip di “Via da qui per un po’ di più”, nuovo brano di Giuseppe Vorro, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale: “il video mischia riprese in media-bassa qualità con riprese di livello superiore per mettere in contrasto una condizione di realtà opprimente con una prospettiva migliore e più appagante – racconta il cantautore milanese -. Si evidenziano scorci drammatici, ingenui e liberatori. Una confusione tra sogno e realtà, tra desiderio e impotenza. Un intrecciarsi tra la solitudine dell’uomo di fronte al mondo nella sua complessità e le meraviglie della natura che accarezzano e accolgono. Immagini che tengono conto della realtà materiale e spirituale insieme.”

Il brano è stato registrato e mixato a Milano negli studi del Massive Arts (mastering a cura di Gianni Vallino) e hanno partecipato Anna Garaffa (cori), Nino Maggioni (chitarra), Alessandro Baracchini (basso) e Umberto Graziano (batteria): “È una canzone che ho scritto durante l’adolescenza, il primo che ho registrato ed è dedicato alla forza e alla gentilezza di mia madre e alle difficoltà di una vita faticosa e spesso in ombra – spiega Giuseppe Vorro -. Così nasce questa voglia di un riscatto che racconto nel brano per lei e per tutti noi che ruotiamo attorno a lei come pianeti attorno al sole.”