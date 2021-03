Forestami: cinque progetti per il Bando Costa

La Città Metropolitana di Milano insieme a Parco Agricolo Sud Milano, Parco Nord Milano, ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) Politecnico Milano, Università Statale di Milano, Università di Milano Bicocca e CNR, nell’ambito di una collaborazione già avviata con il progetto Forestami – che ha lo scopo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 sul territorio della Città Metropolitana di Milano, ha partecipato al Bando Costa (Decreto 9 Ottobre 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), finalizzato a finanziare opere di forestazione urbana che abbiano per oggetto la messa a dimora di alberi, la creazione di foreste urbane e periurbane e non siano già stati oggetto di altro finanziamento.

Presentati cinque progetti da realizzare nelle seguenti aree: Comune di Rho, Comune di Settimo Milanese, Comune di Corsico, Comune di Milano e Comune di Pioltello in risposta agli obiettivi del bando: tutela della biodiversità per garantire piena funzionalità degli ecosistemi, aumento della superficie e miglioramento della funzionalità ecosistemica delle infrastrutture verdi a scala territoriale e del verde costruito, miglioramento della salute ed il benessere. I singoli interventi avranno un costo complessivo che non supererà i 500.000 euro, così come prevede il Bando.

Dichiara Arianna Censi, vicesindaca della Città metropolitana di Milano: “esprimo grande soddisfazione per aver centrato l’obiettivo di partecipare a questo Bando ministeriale con 5 progetti, il massimo possibile. Il lavoro fatto è stato enorme, un grande sforzo e lavoro di squadra importante che ci ha visto lavorare per questo obiettivo. La qualità dei progetti presentati sono una dimostrazione di grande professionalità dentro la Città Metropolitana e mettono in luce la capacità di lavoro in rete con un gruppo di lavoro altamente qualificato e trasversale. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno lavorato a questo obiettivo, credo possa essere un modello virtuoso anche in prospettiva futura.

Attendiamo fiduciosi l’esito del bando, con queste risorse potremo dare un significativo contributo a favore della sostenibilità nel territorio della Città Metropolitana di Milano.”

Aggiunge Michela Palestra, presidente del Parco Agricolo Sud Milano: “Il risultato ottenuto nella presentazione di questi progetti è straordinario. Sono progetti che non solo puntano a riforestare, obiettivo già di per se grande e importantissimo per il nostro futuro per contrastare il cambiamento climatico. Il lavoro fatto si qualifica anche per un’attenzione più ampia che mette al centro la qualità di vita del singolo e delle nostre comunità. Questi 5 progetti infatti si innestano nei territorio non solo con un’azione virtuosa ma con valutazioni ad ampio spettro, quantificando la capacità di abbattimento degli inquinanti connessa ai progetti, considerando la possibilità di fruizione dei luoghi interessati e puntando anche sulla facilità di raggiungimento seguendo l’invito anche del Sindaco della Città Metropolitana di Milano, Beppe Sala, di lavorare per una “Città dei 15 minuti”.

Tutti i progetti sono stati, infine, corredati da un’analisi relativa al tema dell’assorbimento e stoccaggio della CO2, come anche alla valutazione dei principali inquinanti, come PM10, composti dell’azoto, ozono, ecc.., al fine di rispondere al tema dei Cambiamenti Climatici nel medio e lungo periodo e soddisfare i criteri di valutazione del bando .