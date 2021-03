“Adrenalina – Eurovision version” – Senhit

Pomeriggio di domenica 7 marzo: i fans di Eurovision Song Contest cadono dalle sedie quando SENHIT, che è in gara nell’edizione 2021 della manifestazione rappresentando San Marino, fa ascoltare in anticipo, rispetto all’orario di release previsto, il brano che porterà sul palco di Rotterdam e che vede la collaborazione del rapper multiplatino Flo Rida!

Si tratta di “Adrenalina – Eurovision version”, che va subito in testa alla classifica di gradimento dei brani eurovisivi da parte della fanbase: il video supera 500 mila visualizzazioni in pochi giorni sulla pagina Youtube di Eurovision TV (https://youtu.be/eRAN7AzEKak) ed entra in tendenza su Youtube e Twitter in Spagna.

San Marino ascende alla top 10 dei Paesi favoriti dai bookmaker su “Eurovision World” e la scommessa “San Marino vincitore dell’Eurovision 2021″ diventa la più popolare di tutto il Regno Unito nella categoria “specials” nella giornata dell’8 marzo.

Nell’app “My Eurovision Scoreboard” il brano entra al primo posto, precedendo Cipro e Francia. Arrivano migliaia di commenti entusiasti sui social, che prevedono ed auspicano la vittoria ad Eurovision, BBC One apprezza e trasmette il brano e Wiwibloggs, sito mondiale di riferimento per l’ESC, commenta «This girl is a legenda» e «It’s gasolina, is fire, is fuego»!

Da oggi, venerdì 12 marzo, è in radio e in digitale la versione ufficiale di “Adrenalina”, di SENHIT ft. FLO RIDA, accompagnata dallo spettacolare video di Luca Tommassini che vede protagonista ancora una volta la “Freaky Queen”, su cui tutti hanno gli occhi puntati https://youtu.be/IErOh708pwY.